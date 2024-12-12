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https://sarabic.ae/20241212/طائرة-تحول-سيارات-إلى-حطام-بعد-هبوطها-في-طريق-عام-فيديو----1095723895.html
طائرة تحول سيارات إلى حطام بعد هبوطها في طريق عام... فيديو
طائرة تحول سيارات إلى حطام بعد هبوطها في طريق عام... فيديو
سبوتنيك عربي
أُصيب أربعة أشخاص عندما اصطدمت طائرة بعدة سيارات في أحد شوارع جنوبي ولاية تكساس الأمريكية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب التقارير، هبطت الطائرة اضطرارياً بالقرب من حلقة الطريق السريع في مدينة فيكتوريا حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة كانت من طراز "بايبر بي إيه-31" ذات المحركين، وأضافت أن الطيار فقط كان على متنها.وأوضحت الشرطة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح غير مهددة للحياة بعد الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثالثة مساء في فيكتوريا، وتم نقل الرابع إلى منشأة أخرى لتلقي مستوى أعلى من الرعاية.وقد التقط مراقبون على الطريق اللحظات التي سبقت الحادث والدمار الذي أعقبه. وتُظهر اللقطات، التي يتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض للغاية قبل أن تهبط على أحد الشوارع.ويظهر الفيديو بعد ذلك الطائرة وهي تنشطر إلى نصفين بالقرب من جسر الطريق السريع، مع تناثر الحطام في جميع أنحاء الطريق.
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طائرة تحول سيارات إلى حطام بعد هبوطها في طريق عام... فيديو

11:40 GMT 12.12.2024
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مدنية "آن-28"
طائرة مدنية آن-28 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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تابعنا عبر
أُصيب أربعة أشخاص عندما اصطدمت طائرة بعدة سيارات في أحد شوارع جنوبي ولاية تكساس الأمريكية.
وبحسب التقارير، هبطت الطائرة اضطرارياً بالقرب من حلقة الطريق السريع في مدينة فيكتوريا حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة كانت من طراز "بايبر بي إيه-31" ذات المحركين، وأضافت أن الطيار فقط كان على متنها.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، يوم أمس الأربعاء، بعد أن هبطت طائرة صغيرة في شارع بجنوب تكساس واصطدمت بثلاث سيارات.

وأوضحت الشرطة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح غير مهددة للحياة بعد الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثالثة مساء في فيكتوريا، وتم نقل الرابع إلى منشأة أخرى لتلقي مستوى أعلى من الرعاية.
وقد التقط مراقبون على الطريق اللحظات التي سبقت الحادث والدمار الذي أعقبه. وتُظهر اللقطات، التي يتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض للغاية قبل أن تهبط على أحد الشوارع.
ويظهر الفيديو بعد ذلك الطائرة وهي تنشطر إلى نصفين بالقرب من جسر الطريق السريع، مع تناثر الحطام في جميع أنحاء الطريق.
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