رئيسة المفوضية الأوروبية: قادة الاتحاد الأوروبي لن يغادروا القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: قادة الاتحاد الأوروبي لن يغادروا القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل أوكرانيا
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بأن القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي لن يغادروا القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل... 18.12.2025
وقالت فون دير لاين في تصريحات للصحفيين، قبيل اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل: "علينا إيجاد حل اليوم، لن نغادر المجلس الأوروبي دون حل لتمويل أوكرانيا للعامين المقبلين، وهناك خياران، أحدهما يجب أن يقر في المجلس الأوروبي".وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم أمس الأربعاء، أن "الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى يقرر الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك".وأضافت: "يتعين على الاتحاد الأوروبي البت بحلول نهاية العام في خيار تمويل كييف، سواء كان ذلك من خلال قرض مشترك أو باستخدام الأصول الروسية".موسكو حول عقوبات لندن ضد المخابرات العسكرية الروسية: عليهم أن يكونوا واثقين بأننا سنردالاتحاد الأوروبي يقر تشديد سياسة اللجوء والترحيل لدول ثالثة
رئيسة المفوضية الأوروبية: قادة الاتحاد الأوروبي لن يغادروا القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل أوكرانيا
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بأن القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي لن يغادروا القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل أوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وقالت فون دير لاين في تصريحات للصحفيين، قبيل اجتماع المجلس الأوروبي
في بروكسل: "علينا إيجاد حل اليوم، لن نغادر المجلس الأوروبي دون حل لتمويل أوكرانيا للعامين المقبلين، وهناك خياران، أحدهما يجب أن يقر في المجلس الأوروبي".
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم أمس الأربعاء، أن "الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى يقرر الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك".
وقالت فون دير لاين، في كلمة ألقتها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي: "لقد اتخذنا بالفعل خطوة بالغة الأهمية، ففي الأسبوع الماضي، اتفقنا على تجميد الأصول الروسية بشكل دائم، وهذه خطوة حاسمة تبعث برسالة سياسية قوية، وهذا يعني أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى نقرر خلاف ذلك".
وأضافت: "يتعين على الاتحاد الأوروبي البت بحلول نهاية العام في خيار تمويل كييف، سواء كان ذلك من خلال قرض مشترك أو باستخدام الأصول الروسية".