قادة أوروبا يناقشون قرضا بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
https://sarabic.ae/20251219/قادة-أوروبا-يناقشون-قرضا-بقيمة-105-مليارات-دولار-لأوكرانيا-باستخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-1108317361.html
قادة أوروبا يناقشون قرضا بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة
قادة أوروبا يناقشون قرضا بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية بأن قادة الاتحاد الأوروبي يجرون مناقشات حول إمكانية منح قرض بقيمة 90 مليار يورو (نحو 105.5 مليارات دولار) إلى كييف، على أن يتم تمويله... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T00:49+0000
2025-12-19T00:50+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg
وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن القادة الأوروبيين، وبعد نحو 13 ساعة من المفاوضات، تسلّموا مسودة معدّلة من وثيقتين تضمنت عدداً من المطالب الرئيسية لرئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر. غير أن الوثيقة الجديدة، بحسب التقرير، أخذت المطالب البلجيكية بعين الاعتبار إلى حدّ جعلها غير مقبولة لعدد من الدول، ما يهدد بعدم اعتمادها.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت، الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ قرار قبل نهاية العام بشأن تمويل أوكرانيا، سواء عبر قرض مشترك أو باستخدام الأصول الروسية.وفي اليوم نفسه، أعلن أوربان أن المفوضية سحبت مسألة مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال القمة الأوروبية المنعقدة في 18 و19 ديسمبر.يُذكر أنه عقب اندلاع النزاع في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية، بينها قرابة 200 مليار يورو مودعة في حسابات أوروبية.في المقابل، شددت موسكو على أن أي محاولة لمصادرة هذه الأصول تُعد انتهاكًا للقانون الدولي و"سرقة صريحة".
https://sarabic.ae/20251218/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-الحوار-إذا-تخلى-الناتو-عن-مواقفه-المعادية-لروسيا-1108316961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7605cf4067bf2a852ad364eb44c3b6d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

قادة أوروبا يناقشون قرضا بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة

00:49 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 00:50 GMT 19.12.2025)
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية بأن قادة الاتحاد الأوروبي يجرون مناقشات حول إمكانية منح قرض بقيمة 90 مليار يورو (نحو 105.5 مليارات دولار) إلى كييف، على أن يتم تمويله باستخدام الأصول الروسية المجمّدة.
وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن القادة الأوروبيين، وبعد نحو 13 ساعة من المفاوضات، تسلّموا مسودة معدّلة من وثيقتين تضمنت عدداً من المطالب الرئيسية لرئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر. غير أن الوثيقة الجديدة، بحسب التقرير، أخذت المطالب البلجيكية بعين الاعتبار إلى حدّ جعلها غير مقبولة لعدد من الدول، ما يهدد بعدم اعتمادها.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الخلافات لا تزال كبيرة، مشيراً إلى أن "المناقشات الحقيقية لم تبدأ إلا بعد 12 ساعة من انعقاد القمة الأوروبية"، مضيفاً أن فكرة التوصل إلى حل يرضي الجميع جرى التخلي عنها.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت، الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ قرار قبل نهاية العام بشأن تمويل أوكرانيا، سواء عبر قرض مشترك أو باستخدام الأصول الروسية.
وفي اليوم نفسه، أعلن أوربان أن المفوضية سحبت مسألة مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال القمة الأوروبية المنعقدة في 18 و19 ديسمبر.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار إذا تخلى الناتو عن مواقفه المعادية لروسيا
أمس, 22:45 GMT
يُذكر أنه عقب اندلاع النزاع في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية، بينها قرابة 200 مليار يورو مودعة في حسابات أوروبية.
في المقابل، شددت موسكو على أن أي محاولة لمصادرة هذه الأصول تُعد انتهاكًا للقانون الدولي و"سرقة صريحة".
