قادة أوروبا يناقشون قرضا بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة
قادة أوروبا يناقشون قرضا بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة
أفادت تقارير إعلامية بأن قادة الاتحاد الأوروبي يجرون مناقشات حول إمكانية منح قرض بقيمة 90 مليار يورو (نحو 105.5 مليارات دولار) إلى كييف، على أن يتم تمويله...
وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن القادة الأوروبيين، وبعد نحو 13 ساعة من المفاوضات، تسلّموا مسودة معدّلة من وثيقتين تضمنت عدداً من المطالب الرئيسية لرئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر. غير أن الوثيقة الجديدة، بحسب التقرير، أخذت المطالب البلجيكية بعين الاعتبار إلى حدّ جعلها غير مقبولة لعدد من الدول، ما يهدد بعدم اعتمادها.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت، الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ قرار قبل نهاية العام بشأن تمويل أوكرانيا، سواء عبر قرض مشترك أو باستخدام الأصول الروسية.وفي اليوم نفسه، أعلن أوربان أن المفوضية سحبت مسألة مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال القمة الأوروبية المنعقدة في 18 و19 ديسمبر.يُذكر أنه عقب اندلاع النزاع في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية، بينها قرابة 200 مليار يورو مودعة في حسابات أوروبية.في المقابل، شددت موسكو على أن أي محاولة لمصادرة هذه الأصول تُعد انتهاكًا للقانون الدولي و"سرقة صريحة".
قادة أوروبا يناقشون قرضا بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة
00:49 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 00:50 GMT 19.12.2025)
أفادت تقارير إعلامية بأن قادة الاتحاد الأوروبي يجرون مناقشات حول إمكانية منح قرض بقيمة 90 مليار يورو (نحو 105.5 مليارات دولار) إلى كييف، على أن يتم تمويله باستخدام الأصول الروسية المجمّدة.
وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن القادة الأوروبيين، وبعد نحو 13 ساعة من المفاوضات، تسلّموا مسودة معدّلة من وثيقتين تضمنت عدداً من المطالب الرئيسية لرئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر. غير أن الوثيقة الجديدة، بحسب التقرير، أخذت المطالب البلجيكية بعين الاعتبار إلى حدّ جعلها غير مقبولة لعدد من الدول، ما يهدد بعدم اعتمادها.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الخلافات لا تزال كبيرة، مشيراً إلى أن "المناقشات الحقيقية لم تبدأ إلا بعد 12 ساعة من انعقاد القمة الأوروبية"، مضيفاً أن فكرة التوصل إلى حل يرضي الجميع جرى التخلي عنها.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت، الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ قرار قبل نهاية العام بشأن تمويل أوكرانيا، سواء عبر قرض مشترك أو باستخدام الأصول الروسية.
وفي اليوم نفسه، أعلن أوربان أن المفوضية سحبت مسألة مصادرة الأصول الروسية
من جدول أعمال القمة الأوروبية المنعقدة في 18 و19 ديسمبر.
يُذكر أنه عقب اندلاع النزاع في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية، بينها قرابة 200 مليار يورو مودعة في حسابات أوروبية.
في المقابل، شددت موسكو على أن أي محاولة لمصادرة هذه الأصول تُعد انتهاكًا للقانون الدولي و"سرقة صريحة".