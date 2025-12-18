https://sarabic.ae/20251218/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-الحوار-إذا-تخلى-الناتو-عن-مواقفه-المعادية-لروسيا-1108316961.html

الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار إذا تخلى الناتو عن مواقفه المعادية لروسيا

الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار إذا تخلى الناتو عن مواقفه المعادية لروسيا

أعلن مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن موسكو منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حال أبدى الحلف...

الخارجية الروسية

روسيا

الناتو

موسكو –سبوتنيك. وقال ماسلينيكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إن "قيادة الحلف تواصل التأكيد على أن روسيا ستظل التهديد الرئيسي للأمن حتى بعد تسوية الأزمة الأوكرانية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد، بوقت سابق، بأن روسيا لا تتبنى أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات خطيًا.كما أكد سفير روسيا لدى بلجيكا دينيس غونتشار، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الناتو يهيّئ شعوبه للحرب مع روسيا، حتى لو بدا ذلك "جنونياً"، وإن الاتحاد الأوروبي "يدفع باتجاه عسكرةً مفرطة".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات المسلحة الألمانية تعمل على خطة تحسّبًا لحرب مع روسيا، تتضمّن نقل 800 ألف عسكري من قوات الناتو إلى خط الجبهة المفترض في الشرق، والذي لن يمرّ داخل الأراضي الألمانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون بوقت سابق، أن "روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، ولا يوجد أي معنى لمثل هذا الفعل". وأشار إلى أن الساسة الغربيين يخوّفون شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، مضيفاً "لكن الأذكياء يدركون جيداً أنها مجرد خدعة زائفة".

