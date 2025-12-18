الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار إذا تخلى الناتو عن مواقفه المعادية لروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-الحوار-إذا-تخلى-الناتو-عن-مواقفه-المعادية-لروسيا-1108316961.html
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار إذا تخلى الناتو عن مواقفه المعادية لروسيا
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار إذا تخلى الناتو عن مواقفه المعادية لروسيا
سبوتنيك عربي
أعلن مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن موسكو منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حال أبدى الحلف... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T22:45+0000
2025-12-18T22:45+0000
الخارجية الروسية
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال ماسلينيكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إن "قيادة الحلف تواصل التأكيد على أن روسيا ستظل التهديد الرئيسي للأمن حتى بعد تسوية الأزمة الأوكرانية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد، بوقت سابق، بأن روسيا لا تتبنى أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات خطيًا.كما أكد سفير روسيا لدى بلجيكا دينيس غونتشار، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الناتو يهيّئ شعوبه للحرب مع روسيا، حتى لو بدا ذلك "جنونياً"، وإن الاتحاد الأوروبي "يدفع باتجاه عسكرةً مفرطة".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات المسلحة الألمانية تعمل على خطة تحسّبًا لحرب مع روسيا، تتضمّن نقل 800 ألف عسكري من قوات الناتو إلى خط الجبهة المفترض في الشرق، والذي لن يمرّ داخل الأراضي الألمانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون بوقت سابق، أن "روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، ولا يوجد أي معنى لمثل هذا الفعل". وأشار إلى أن الساسة الغربيين يخوّفون شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، مضيفاً "لكن الأذكياء يدركون جيداً أنها مجرد خدعة زائفة".
https://sarabic.ae/20251218/انقسام-في-الناتو-بشأن-انضمام-أوكرانيا-للحلف-1108302528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, روسيا, الناتو
الخارجية الروسية, روسيا, الناتو

الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار إذا تخلى الناتو عن مواقفه المعادية لروسيا

22:45 GMT 18.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلن مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن موسكو منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حال أبدى الحلف استعدادًا للتخلي عن مواقفه المعادية لروسيا والاتجاه نحو الحوار.
موسكو –سبوتنيك. وقال ماسلينيكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إن "قيادة الحلف تواصل التأكيد على أن روسيا ستظل التهديد الرئيسي للأمن حتى بعد تسوية الأزمة الأوكرانية".
وأضاف أنه "إذا كان الناتو مستعدًا للتخلي عن نهجه المعادي لروسيا والذهاب إلى حوار يقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، وعلى مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، فإننا منفتحون على هذا الحوار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد، بوقت سابق، بأن روسيا لا تتبنى أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات خطيًا.
وقال لافروف، خلال اجتماع مائدة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو حول موضوع تسوية الصراع في أوكرانيا، "ليس لدينا أي خطط عدوانية ضد أعضاء حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لتوثيق الضمانات ذات الصلة كتابيًا، في وثيقة قانونية. وبطبيعة الحال، على أساس جماعي ومتبادل".
كما أكد سفير روسيا لدى بلجيكا دينيس غونتشار، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الناتو يهيّئ شعوبه للحرب مع روسيا، حتى لو بدا ذلك "جنونياً"، وإن الاتحاد الأوروبي "يدفع باتجاه عسكرةً مفرطة".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات المسلحة الألمانية تعمل على خطة تحسّبًا لحرب مع روسيا، تتضمّن نقل 800 ألف عسكري من قوات الناتو إلى خط الجبهة المفترض في الشرق، والذي لن يمرّ داخل الأراضي الألمانية.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
انقسام في الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف
14:35 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون بوقت سابق، أن "روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، ولا يوجد أي معنى لمثل هذا الفعل". وأشار إلى أن الساسة الغربيين يخوّفون شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، مضيفاً "لكن الأذكياء يدركون جيداً أنها مجرد خدعة زائفة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала