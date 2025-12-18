https://sarabic.ae/20251218/الخارجية-الروسية-المشاركة-بلجنة-تقييم-الأضرار-في-أوكرانيا-خطوة-بالغة-العدائية-1108299857.html
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "قرارات مؤسسات مثل لجنة تقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا لاغيةً وباطلةً من الناحية... 18.12.2025
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لقد أعربنا مرارا عن الموقف المبدئي لروسيا فيما يتعلق ببعض المؤسسات والآليات شبه القانونية التي أنشئت تحت مظلة مجلس أوروبا، هذه الهياكل وقراراتها باطلة ولاغية قانونًا بالنسبة لنا، ونعتبر مشاركة أي دولة أو منظمة دولية في مثل هذه الابتكارات التي تنسب إلى بيروقراطية ستراسبورغ، بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه، بمثابة مسعى عدائي للغاية لروسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك".وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لم تنجح الإنذارات الكاذبة السابقة في تعطيل الاتصالات بشأن هذه القضية، فلجأ الغرب إلى الترهيب والتهديد، لقد تم ذلك على وجه التحديد خلال الأيام التي تكثفت فيها الاتصالات الهادفة إلى حل الوضع في أوكرانيا".وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أنه قبل ذلك، انطلقت موجة كاملة من المنشورات ضد روسيا.
الخارجية الروسية: المشاركة بلجنة تقييم الأضرار في أوكرانيا خطوة بالغة العدائية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "قرارات مؤسسات مثل لجنة تقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا لاغيةً وباطلةً من الناحية القانونية بالنسبة لروسيا، وستعتبر موسكو المشاركة في هذه اللجنة خطوة عدائية للغاية".
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لقد أعربنا مرارا عن الموقف المبدئي لروسيا فيما يتعلق ببعض المؤسسات والآليات شبه القانونية التي أنشئت تحت مظلة مجلس أوروبا، هذه الهياكل وقراراتها باطلة ولاغية قانونًا بالنسبة لنا، ونعتبر مشاركة أي دولة أو منظمة دولية في مثل هذه الابتكارات التي تنسب إلى بيروقراطية ستراسبورغ، بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه، بمثابة مسعى عدائي للغاية لروسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك".
وأضافت: "في الوقت الذي تبذل فيه جهود مستمرة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع في أوكرانيا، نرى أن مجلس أوروبا وأنصاره يتعمدون تصعيد الوضع بشكل صارخ".
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن "تصريحات رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، حول "ضربات استباقية" ضد روسيا، تزامنت مع تكثيف الاتصالات بشأن أوكرانيا".
وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لم تنجح الإنذارات الكاذبة السابقة في تعطيل الاتصالات بشأن هذه القضية، فلجأ الغرب إلى الترهيب والتهديد، لقد تم ذلك على وجه التحديد خلال الأيام التي تكثفت فيها الاتصالات الهادفة إلى حل الوضع في أوكرانيا".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أنه قبل ذلك، انطلقت موجة كاملة من المنشورات ضد روسيا.