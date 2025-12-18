الخارجية الروسية: المشاركة بلجنة تقييم الأضرار في أوكرانيا خطوة بالغة العدائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/الخارجية-الروسية-المشاركة-بلجنة-تقييم-الأضرار-في-أوكرانيا-خطوة-بالغة-العدائية-1108299857.html
الخارجية الروسية: المشاركة بلجنة تقييم الأضرار في أوكرانيا خطوة بالغة العدائية
الخارجية الروسية: المشاركة بلجنة تقييم الأضرار في أوكرانيا خطوة بالغة العدائية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "قرارات مؤسسات مثل لجنة تقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا لاغيةً وباطلةً من الناحية... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T13:28+0000
2025-12-18T13:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994180_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1dcb68f8e398789efa36c749de649e61.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لقد أعربنا مرارا عن الموقف المبدئي لروسيا فيما يتعلق ببعض المؤسسات والآليات شبه القانونية التي أنشئت تحت مظلة مجلس أوروبا، هذه الهياكل وقراراتها باطلة ولاغية قانونًا بالنسبة لنا، ونعتبر مشاركة أي دولة أو منظمة دولية في مثل هذه الابتكارات التي تنسب إلى بيروقراطية ستراسبورغ، بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه، بمثابة مسعى عدائي للغاية لروسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك".وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لم تنجح الإنذارات الكاذبة السابقة في تعطيل الاتصالات بشأن هذه القضية، فلجأ الغرب إلى الترهيب والتهديد، لقد تم ذلك على وجه التحديد خلال الأيام التي تكثفت فيها الاتصالات الهادفة إلى حل الوضع في أوكرانيا".وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أنه قبل ذلك، انطلقت موجة كاملة من المنشورات ضد روسيا.روبيو: لدى الولايات المتحدة "مليون أمر آخر" غير أوكرانياالمجر تعلن إزالة قضية الأصول الروسية من أجندة قمة الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20251217/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تحذير-لوكاشينكو-لأوكرانيا-من-إيقاظ-الدب-الروسي-1108261012.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5ff8557c4bed23e6082ef7d0dd260c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, العالم

الخارجية الروسية: المشاركة بلجنة تقييم الأضرار في أوكرانيا خطوة بالغة العدائية

13:28 GMT 18.12.2025
© Sputnik . Kiril Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Kiril Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "قرارات مؤسسات مثل لجنة تقييم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا لاغيةً وباطلةً من الناحية القانونية بالنسبة لروسيا، وستعتبر موسكو المشاركة في هذه اللجنة خطوة عدائية للغاية".
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لقد أعربنا مرارا عن الموقف المبدئي لروسيا فيما يتعلق ببعض المؤسسات والآليات شبه القانونية التي أنشئت تحت مظلة مجلس أوروبا، هذه الهياكل وقراراتها باطلة ولاغية قانونًا بالنسبة لنا، ونعتبر مشاركة أي دولة أو منظمة دولية في مثل هذه الابتكارات التي تنسب إلى بيروقراطية ستراسبورغ، بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه، بمثابة مسعى عدائي للغاية لروسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك".

وأضافت: "في الوقت الذي تبذل فيه جهود مستمرة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع في أوكرانيا، نرى أن مجلس أوروبا وأنصاره يتعمدون تصعيد الوضع بشكل صارخ".

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
الخارجية الروسية تعلق على تحذير لوكاشينكو لأوكرانيا من "إيقاظ الدب الروسي"
أمس, 08:23 GMT

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن "تصريحات رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، حول "ضربات استباقية" ضد روسيا، تزامنت مع تكثيف الاتصالات بشأن أوكرانيا".

وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "لم تنجح الإنذارات الكاذبة السابقة في تعطيل الاتصالات بشأن هذه القضية، فلجأ الغرب إلى الترهيب والتهديد، لقد تم ذلك على وجه التحديد خلال الأيام التي تكثفت فيها الاتصالات الهادفة إلى حل الوضع في أوكرانيا".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أنه قبل ذلك، انطلقت موجة كاملة من المنشورات ضد روسيا.
روبيو: لدى الولايات المتحدة "مليون أمر آخر" غير أوكرانيا
المجر تعلن إزالة قضية الأصول الروسية من أجندة قمة الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала