"المركزي الروسي" يعتزم مطالبة البنوك الأوروبية بتعويضات عن الأضرار التي تكبدها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/المركزي-الروسي-يعتزم-مطالبة-البنوك-الأوروبية-بتعويضات-عن-الأضرار-التي-تكبدها-1108299019.html
"المركزي الروسي" يعتزم مطالبة البنوك الأوروبية بتعويضات عن الأضرار التي تكبدها
"المركزي الروسي" يعتزم مطالبة البنوك الأوروبية بتعويضات عن الأضرار التي تكبدها
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أنه لا يزال يعتزم المطالبة بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة تحكيم روسية عن الخسائر التي تكبدها نتيجة تجميد... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T12:37+0000
2025-12-18T12:37+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102605/90/1026059055_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_f03c144d693cd69831f0fc81c5777436.jpg
وقال البنك، في بيان على خلفية تصريحات من الاتحاد الأوروبي، حول تعليق النظر في مسألة مصادرة الأصول الروسية في يوروكلير، (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم ومقرها بلجيكا)، "فيما يتعلق بالمحاولات المستمرة من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي للاستيلاء والاستخدام غير القانوني، دون موافقة بنك روسيا، على أصوله الموجودة في المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال تجميد أصوله إلى أجل غير مسمى، يعلن بنك روسيا، وفقًا لموقفه المعلن سابقًا بشأن حماية مصالحه، أنه سيطالب بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة تحكيم روسية عن التجميد والاستخدام غير القانونيين لأصوله، والتي تشمل الأصول المحتجزة بشكل غير قانوني والأرباح المفقودة".وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.
https://sarabic.ae/20251218/بريطانيا-تفرض-قيودا-على-5-أفراد-و19-منظمة-كجزء-من-العقوبات-ضد-روسيا-1108298201.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102605/90/1026059055_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_85edfe06cdd906188486813fb1bafd48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

"المركزي الروسي" يعتزم مطالبة البنوك الأوروبية بتعويضات عن الأضرار التي تكبدها

12:37 GMT 18.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أنه لا يزال يعتزم المطالبة بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة تحكيم روسية عن الخسائر التي تكبدها نتيجة تجميد أصوله.
وقال البنك، في بيان على خلفية تصريحات من الاتحاد الأوروبي، حول تعليق النظر في مسألة مصادرة الأصول الروسية في يوروكلير، (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم ومقرها بلجيكا)، "فيما يتعلق بالمحاولات المستمرة من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي للاستيلاء والاستخدام غير القانوني، دون موافقة بنك روسيا، على أصوله الموجودة في المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال تجميد أصوله إلى أجل غير مسمى، يعلن بنك روسيا، وفقًا لموقفه المعلن سابقًا بشأن حماية مصالحه، أنه سيطالب بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة تحكيم روسية عن التجميد والاستخدام غير القانونيين لأصوله، والتي تشمل الأصول المحتجزة بشكل غير قانوني والأرباح المفقودة".

أكد كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول، أن "محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني تعد اعتداء سافرا على حقوق الملكية، والنظام المالي الدولي".

شارع وايتهول في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
بريطانيا تفرض قيودا على 5 أفراد و19 منظمة كجزء من العقوبات ضد روسيا
11:41 GMT
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف دميترييف، متسائلًا عما إذا كان المستثمرون سيواصلون الاحتفاظ باستثماراتهم في "يوروكلير" (منصة للمقاصة) أو باليورو أو داخل الاتحاد الأوروبي، إذا فهموا أن حقوق ملكيتهم لا تحترم وأن أصولهم يمكن مصادرتها تحت أي ذريعة.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала