بريطانيا تفرض قيودا على 5 أفراد و19 منظمة كجزء من العقوبات ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة فرضت قيودًا على خمسة أفراد و19 منظمة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.
توجاء في الوثيقة التي نشرتها وزارة الخزانة البريطانية على موقعها أن بريطانيا فرضت قيودًا على خمسة أفراد و19 منظمة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، لافتة إلى أن العقوبات تستهدف شركتي النفط الروسيتين "شركة المساهمة العامة (روس نفط)… وشركة المساهمة العامة (تات نفط) ".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن موسكو تحتفظ لنفسها بحق الرد على عقوبات لندن ضد المخابرات العسكرية الروسية.
وقالت زاخاروفا في حديث لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على العقوبات، التي فرضتها لندن ضد جهاز المخابرات العسكرية الروسي و11 فردًا: "لا يعترف الجانب الروسي بالعقوبات غير المشروعة المفروضة تحت ذرائع واهية، في تجاوز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحتفظ بحق اتخاذ إجراءات الرد".
وأكدت زاخاروفا على أنه "يمكن للبريطانيين أن يكونوا على ثقة بحتمية مثل هذه الإجراءات، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الكشف عن قضية سكريبال للعالم".
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن بريطانيا قد تحاول تقويض روح السلام، التي يتحلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تشويه سمعته عبر مزاعم عن صلات تربطه بأجهزة الاستخبارات السوفيتية والروسية.