بريطانيا تفرض قيودا على 5 أفراد و19 منظمة كجزء من العقوبات ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/بريطانيا-تفرض-قيودا-على-5-أفراد-و19-منظمة-كجزء-من-العقوبات-ضد-روسيا-1108298201.html
بريطانيا تفرض قيودا على 5 أفراد و19 منظمة كجزء من العقوبات ضد روسيا
بريطانيا تفرض قيودا على 5 أفراد و19 منظمة كجزء من العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة فرضت قيودًا على خمسة أفراد و19 منظمة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T11:41+0000
2025-12-18T11:41+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102768843_0:0:1305:734_1920x0_80_0_0_241a107061f7383d3939024fbde406af.jpg
توجاء في الوثيقة التي نشرتها وزارة الخزانة البريطانية على موقعها أن بريطانيا فرضت قيودًا على خمسة أفراد و19 منظمة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، لافتة إلى أن العقوبات تستهدف شركتي النفط الروسيتين "شركة المساهمة العامة (روس نفط)… وشركة المساهمة العامة (تات نفط) ".وقالت زاخاروفا في حديث لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على العقوبات، التي فرضتها لندن ضد جهاز المخابرات العسكرية الروسي و11 فردًا: "لا يعترف الجانب الروسي بالعقوبات غير المشروعة المفروضة تحت ذرائع واهية، في تجاوز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحتفظ بحق اتخاذ إجراءات الرد".وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن بريطانيا قد تحاول تقويض روح السلام، التي يتحلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تشويه سمعته عبر مزاعم عن صلات تربطه بأجهزة الاستخبارات السوفيتية والروسية.
https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-فنزويلا-حليف-وشريك-لروسيا-واتصالاتنا-منتظمة-وعلى-أعلى-المستويات-1108297359.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102768843_304:0:1305:751_1920x0_80_0_0_5b428cb7559492d4fc3be7745fb2b967.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بريطانيا تفرض قيودا على 5 أفراد و19 منظمة كجزء من العقوبات ضد روسيا

11:41 GMT 18.12.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthشارع وايتهول في لندن
شارع وايتهول في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة فرضت قيودًا على خمسة أفراد و19 منظمة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.
توجاء في الوثيقة التي نشرتها وزارة الخزانة البريطانية على موقعها أن بريطانيا فرضت قيودًا على خمسة أفراد و19 منظمة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، لافتة إلى أن العقوبات تستهدف شركتي النفط الروسيتين "شركة المساهمة العامة (روس نفط)… وشركة المساهمة العامة (تات نفط) ".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن موسكو تحتفظ لنفسها بحق الرد على عقوبات لندن ضد المخابرات العسكرية الروسية.

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الكرملين: فنزويلا حليف وشريك لروسيا واتصالاتنا منتظمة وعلى أعلى المستويات
11:17 GMT
وقالت زاخاروفا في حديث لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على العقوبات، التي فرضتها لندن ضد جهاز المخابرات العسكرية الروسي و11 فردًا: "لا يعترف الجانب الروسي بالعقوبات غير المشروعة المفروضة تحت ذرائع واهية، في تجاوز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحتفظ بحق اتخاذ إجراءات الرد".
وأكدت زاخاروفا على أنه "يمكن للبريطانيين أن يكونوا على ثقة بحتمية مثل هذه الإجراءات، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الكشف عن قضية سكريبال للعالم".
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن بريطانيا قد تحاول تقويض روح السلام، التي يتحلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تشويه سمعته عبر مزاعم عن صلات تربطه بأجهزة الاستخبارات السوفيتية والروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала