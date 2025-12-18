https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-فنزويلا-حليف-وشريك-لروسيا-واتصالاتنا-منتظمة-وعلى-أعلى-المستويات-1108297359.html

الكرملين: فنزويلا حليف وشريك لروسيا واتصالاتنا منتظمة وعلى أعلى المستويات

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن "فنزويلا حليف وشريك لروسيا"، مشيرًا إلى أن "الجانبين يحافظان على اتصالات منتظمة، بما في ذلك على

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "فنزويلا حليفنا وشريكنا، نحافظ على اتصالات منتظمة، بما في ذلك، كما تعلمون، اتصالات على أعلى المستويات".وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".وأوضح أن "روسيا تدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس لتجنب تطورات غير متوقعة في الوضع المحيط بفنزويلا".وأضاف ترامب، أن "فنزويلا استولت على كل مواردنا من النفط”، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تسعى إلى استعادتها، ولن تسمح لأي جهة بأخذ نفط أمريكا، أو الالتفاف على الإجراءات المفروضة ضد كاراكاس".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الإثنين الماضي، أن الأمريكيين يستعدون لشن ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا. وأشارت تلك الوسائل إلى أن ذلك قد يبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش على اتصالات الأقمار لصناعية لحرمان كاراكاس من استخدام أنظمة دفاعها الجوي.مادورو يبحث مع غوتيريش التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا- بيانمجلس النواب الأمريكي يرفض حظر العمليات العسكرية ضد فنزويلا

