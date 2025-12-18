عربي
https://sarabic.ae/20251218/الكرملين-فنزويلا-حليف-وشريك-لروسيا-واتصالاتنا-منتظمة-وعلى-أعلى-المستويات-1108297359.html
الكرملين: فنزويلا حليف وشريك لروسيا واتصالاتنا منتظمة وعلى أعلى المستويات
الكرملين: فنزويلا حليف وشريك لروسيا واتصالاتنا منتظمة وعلى أعلى المستويات
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن "فنزويلا حليف وشريك لروسيا"، مشيرًا إلى أن "الجانبين يحافظان على اتصالات منتظمة، بما في ذلك على... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T11:17+0000
2025-12-18T11:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
رئاسة فنزويلا
نيكولاس مادورو
الكرملين
دميتري بيسكوف
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "فنزويلا حليفنا وشريكنا، نحافظ على اتصالات منتظمة، بما في ذلك، كما تعلمون، اتصالات على أعلى المستويات".وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".وأوضح أن "روسيا تدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس لتجنب تطورات غير متوقعة في الوضع المحيط بفنزويلا".وأضاف ترامب، أن "فنزويلا استولت على كل مواردنا من النفط”، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تسعى إلى استعادتها، ولن تسمح لأي جهة بأخذ نفط أمريكا، أو الالتفاف على الإجراءات المفروضة ضد كاراكاس".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الإثنين الماضي، أن الأمريكيين يستعدون لشن ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا. وأشارت تلك الوسائل إلى أن ذلك قد يبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش على اتصالات الأقمار لصناعية لحرمان كاراكاس من استخدام أنظمة دفاعها الجوي.مادورو يبحث مع غوتيريش التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا- بيانمجلس النواب الأمريكي يرفض حظر العمليات العسكرية ضد فنزويلا
https://sarabic.ae/20251217/بيسكوف-روسيا-تتوقع-من-الولايات-المتحدة-إبلاغها-بنتائج-عملها-مع-أوكرانيا-والاتحاد-الأوروبي-1108264631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو, الكرملين, دميتري بيسكوف, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو, الكرملين, دميتري بيسكوف, العالم

الكرملين: فنزويلا حليف وشريك لروسيا واتصالاتنا منتظمة وعلى أعلى المستويات

11:17 GMT 18.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن "فنزويلا حليف وشريك لروسيا"، مشيرًا إلى أن "الجانبين يحافظان على اتصالات منتظمة، بما في ذلك على أعلى المستويات".
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "فنزويلا حليفنا وشريكنا، نحافظ على اتصالات منتظمة، بما في ذلك، كما تعلمون، اتصالات على أعلى المستويات".
وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".

وأجاب المتحدث باسم الكرملين ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من التصعيد حول فنزويلا: "الوضع حول فنزويلا يتجه نحو التصعيد ونحن نعتبر هذا الأمر بالغ الخطورة".

وأوضح أن "روسيا تدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس لتجنب تطورات غير متوقعة في الوضع المحيط بفنزويلا".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
بيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
أمس, 10:35 GMT

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "واشنطن فرضت حصارا على فنزويلا"، مؤكدًا أنها لن تسمح لأي طرف بخرقه تحت أي ظرف.

وأضاف ترامب، أن "فنزويلا استولت على كل مواردنا من النفط”، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تسعى إلى استعادتها، ولن تسمح لأي جهة بأخذ نفط أمريكا، أو الالتفاف على الإجراءات المفروضة ضد كاراكاس".

وفي وقت سابق، زعم الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بأن عضوًا في الكونغرس الأمريكي أخبره أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم إعلان الحرب على فنزويلا، اليوم الخميس.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الإثنين الماضي، أن الأمريكيين يستعدون لشن ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا. وأشارت تلك الوسائل إلى أن ذلك قد يبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش على اتصالات الأقمار لصناعية لحرمان كاراكاس من استخدام أنظمة دفاعها الجوي.
مادورو يبحث مع غوتيريش التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا- بيان
مجلس النواب الأمريكي يرفض حظر العمليات العسكرية ضد فنزويلا
