الكرملين: فنزويلا حليف وشريك لروسيا واتصالاتنا منتظمة وعلى أعلى المستويات
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "فنزويلا حليفنا وشريكنا، نحافظ على اتصالات منتظمة، بما في ذلك، كما تعلمون، اتصالات على أعلى المستويات".وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".وأوضح أن "روسيا تدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس لتجنب تطورات غير متوقعة في الوضع المحيط بفنزويلا".وأضاف ترامب، أن "فنزويلا استولت على كل مواردنا من النفط”، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تسعى إلى استعادتها، ولن تسمح لأي جهة بأخذ نفط أمريكا، أو الالتفاف على الإجراءات المفروضة ضد كاراكاس".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الإثنين الماضي، أن الأمريكيين يستعدون لشن ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا. وأشارت تلك الوسائل إلى أن ذلك قد يبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش على اتصالات الأقمار لصناعية لحرمان كاراكاس من استخدام أنظمة دفاعها الجوي.مادورو يبحث مع غوتيريش التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا- بيانمجلس النواب الأمريكي يرفض حظر العمليات العسكرية ضد فنزويلا
وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".
وأجاب المتحدث باسم الكرملين ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من التصعيد حول فنزويلا: "الوضع حول فنزويلا يتجه نحو التصعيد ونحن نعتبر هذا الأمر بالغ الخطورة".
وأوضح أن "روسيا تدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس لتجنب تطورات غير متوقعة في الوضع المحيط بفنزويلا".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "واشنطن فرضت حصارا على فنزويلا"، مؤكدًا أنها لن تسمح لأي طرف بخرقه تحت أي ظرف.
وأضاف ترامب، أن "فنزويلا استولت على كل مواردنا من النفط”، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تسعى إلى استعادتها، ولن تسمح لأي جهة بأخذ نفط أمريكا، أو الالتفاف على الإجراءات المفروضة ضد كاراكاس".
وفي وقت سابق، زعم الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بأن عضوًا في الكونغرس الأمريكي أخبره أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم إعلان الحرب على فنزويلا، اليوم الخميس.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الإثنين الماضي، أن الأمريكيين يستعدون لشن ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا. وأشارت تلك الوسائل إلى أن ذلك قد يبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش على اتصالات الأقمار لصناعية لحرمان كاراكاس من استخدام أنظمة دفاعها الجوي.