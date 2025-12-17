https://sarabic.ae/20251217/كارلسون-ترامب-يعتزم-إعلان-الحرب-على-فنزويلا---1108285014.html
كارلسون: ترامب يعتزم إعلان بدء الحرب على فنزويلا
كارلسون: ترامب يعتزم إعلان بدء الحرب على فنزويلا
زعم الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الأربعاء، بأن عضوًا في الكونغرس الأمريكي أخبره أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم إعلان الحرب على فنزويلا، صباح غد...
كارلسون: ترامب يعتزم إعلان بدء الحرب على فنزويلا
20:14 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 20:35 GMT 17.12.2025)
زعم الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الأربعاء، بأن عضوًا في الكونغرس الأمريكي أخبره أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم إعلان الحرب على فنزويلا، صباح غد الخميس.
وقال كارلسسون خلال مقابلة ردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيشن حربا ضد فنزويلا: "إليك ما أعرفه حتى الآن، هناك أعضاء في الكونغرس أُبلغوا أمس بأن حربا قادمة، وسيعلنها الرئيس في خطاب الليلة الساعة التاسعة (بتوقيت واشنطن). أخبرني عضو بالكونغرس بذلك صباح اليوم".
وسيلقي ترامب خطابه الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو، يوم غد الخميس، وأعلن البيت الأبيض أن الخطاب سيركز على إنجازات العام والمبادرات الجديدة.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الاثنين الماضي، أن الأمريكيين يستعدون لشن ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا. وأشارت تلك الوسائل إلى أن ذلك قد يبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش على اتصالات الأقمار لصناعية لحرمان كاراكاس من استخدام أنظمة دفاعها الجوي.
وأعلن ترامب، في وقت سابق، تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدا فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.
وقال ترامب إن فنزويلا باتت "محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية"، مشيرًا إلى أن الأسطول البحري الأمريكي المنتشر في محيطها سيزداد حجمًا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا
ستكون "غير مسبوقة"، إلى أن تعيد – على حد تعبيره – جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي قال إن النظام الفنزويلي "سرقها من الولايات المتحدة" في السابق.
وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية على الفور، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان، معتبرةً أنه يمثل تهديدًا باستخدام القوة.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا
كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.