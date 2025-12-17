https://sarabic.ae/20251217/وزير-دفاع-فنزويلا-يتحدى-ترامب-1108283488.html
وزير دفاع فنزويلا يتحدى ترامب
وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلاده بـ "الفظة والمتغطرسة"، مؤكدا أن فنزويلا لا تخشى تلك التهديدات. 17.12.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال فعالية حضرها كبار قادة الجيش، الذين تعهدوا بالولاء للرئيس نيكولاس مادورو، حسبما ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء.وجاءت تصريحات وزير الدفاع الفنزويلي بعدما أعلن ترامب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة منها.ومن جهة أخرى، قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم، إن ترامب قد يعلن صباح غد الخميس، بدء الحرب على فنزويلا.وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدا فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.وقال ترامب إن فنزويلا باتت "محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية"، مشيرًا إلى أن الأسطول البحري الأمريكي المنتشر في محيطها سيزداد حجمًا خلال المرحلة المقبلة.وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا ستكون "غير مسبوقة"، إلى أن تعيد – على حد تعبيره – جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي قال إن النظام الفنزويلي "سرقها من الولايات المتحدة" في السابق.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها كبار قادة الجيش، الذين تعهدوا بالولاء للرئيس نيكولاس مادورو، حسبما ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الفنزويلي بعدما أعلن ترامب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة منها.
وقال لوبير: "لن نساوم على كرامة هذا الوطن ولن نرضخ".
ومن جهة أخرى، قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم، إن ترامب قد يعلن صباح غد الخميس، بدء الحرب على فنزويلا.
وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدا فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.
وقال ترامب إن فنزويلا باتت "محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية"، مشيرًا إلى أن الأسطول البحري الأمريكي المنتشر في محيطها سيزداد حجمًا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا
ستكون "غير مسبوقة"، إلى أن تعيد – على حد تعبيره – جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي قال إن النظام الفنزويلي "سرقها من الولايات المتحدة" في السابق.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري
في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.