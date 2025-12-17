https://sarabic.ae/20251217/فنزويلا-تدين-تصريحات-ترامب-بشأن-مواردها-الطبيعية-وتلجأ-للأمم-المتحدة---بيان-1108259705.html
فنزويلا تدين تصريحات ترامب بشأن مواردها الطبيعية وتلجأ للأمم المتحدة - بيان
فنزويلا تدين تصريحات ترامب بشأن مواردها الطبيعية وتلجأ للأمم المتحدة - بيان
سبوتنيك عربي
رفضت حكومة فنزويلا تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مزاعم تتعلق بالسيادة على الموارد الطبيعية الفنزويلية، وأعلنت عزمها طرح هذه المسألة على جدول أعمال... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T06:44+0000
2025-12-17T06:44+0000
2025-12-17T06:44+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101628/14/1016281440_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_59f109eda048f7d90c280b143abe61f0.jpg
وأصدرت نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، بيانا جاء فيه: "فنزويلا، وفي إطار الممارسة الكاملة للقانون الدولي ودستور الجمهورية وقوانينها، تؤكد سيادتها على جميع ثرواتها الطبيعية، وكذلك حقها في حرية الملاحة والتجارة الحرة".وأعلن ترامب، يوم أمس الثلاثاء، الاعتراف بالحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو القادمة منها.وقال إن "أمريكا لن تسمح للمجرمين أو الإرهابيين أو الدول الأخرى بنهب الولايات المتحدة أو تهديدها أو إلحاق الضرر بها"، كما "لن تسمح لنظام معاد بالاستيلاء" على نفطها أو أراضيها أو "أي أصول أخرى يجب إعادتها فورا إلى الولايات المتحدة".وأضاف البيان: "في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أن نفط فنزويلا وأراضيها وثرواتها المعدنية ملك له. وبالتالي، يتعين على فنزويلا أن تسلمه فورا جميع ثرواتها. الرئيس الأميركي يعتزم، بشكل غير عقلاني تماما، فرض ما يسمى بحصار بحري على فنزويلا بهدف نهب الثروات التي تعود لوطننا". و أردف البيان: "فنزويلا "ستتصرف وفقا صارما لميثاق الأمم المتحدة، وتمارس بشكل كامل حريتها واختصاصها وسيادتها في مواجهة هذه التهديدات العدوانية. وفي القريب العاجل، سيقدم سفيرنا لدى الأمم المتحدة بيانا بشأن هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي بحق فنزويلا".فنزويلا: حصار أمريكا لسفن النفط "غير عقلاني" و"تهديد بشع"
https://sarabic.ae/20251215/مادورو-فنزويلا-تعزز-استراتيجيتها-الدفاعية-في-ظل-تصاعد-التهديدات-الخارجية-1108165062.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101628/14/1016281440_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_e6d94b7b5ef0012ab952bb4e78c43881.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا تدين تصريحات ترامب بشأن مواردها الطبيعية وتلجأ للأمم المتحدة - بيان
رفضت حكومة فنزويلا تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مزاعم تتعلق بالسيادة على الموارد الطبيعية الفنزويلية، وأعلنت عزمها طرح هذه المسألة على جدول أعمال الأمم المتحدة.
وأصدرت نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، بيانا جاء فيه: "فنزويلا، وفي إطار الممارسة الكاملة للقانون الدولي ودستور الجمهورية وقوانينها، تؤكد سيادتها على جميع ثرواتها الطبيعية، وكذلك حقها في حرية الملاحة والتجارة الحرة".
وأعلن ترامب، يوم أمس الثلاثاء، الاعتراف بالحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو القادمة منها.
وقال إن
"أمريكا لن تسمح للمجرمين أو الإرهابيين أو الدول الأخرى بنهب الولايات المتحدة أو تهديدها أو إلحاق الضرر بها"، كما "لن تسمح لنظام معاد بالاستيلاء" على نفطها أو أراضيها أو "أي أصول أخرى يجب إعادتها فورا إلى الولايات المتحدة".
وفي كاراكاس، اعتبرت السلطات أن الصياغة التي يستخدمها ترامب "تدخلية واستعمارية"، مؤكدة أن فنزويلا "لن تصبح مرة أخرى مستعمرة لأي إمبراطورية".
وأضاف البيان: "في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أن نفط فنزويلا وأراضيها وثرواتها المعدنية ملك له. وبالتالي، يتعين على فنزويلا أن تسلمه فورا جميع ثرواتها. الرئيس الأميركي يعتزم، بشكل غير عقلاني تماما، فرض ما يسمى بحصار بحري على فنزويلا بهدف نهب الثروات التي تعود لوطننا".
واعتبرت السلطات الفنزويلية مجددا أن النية الحقيقية للرئيس الأمريكي "كانت دائما تتمثل في الاستيلاء على نفط البلاد وأراضيها ومواردها المعدنية عبر حملات واسعة من الأكاذيب والتلاعب".
و أردف البيان: "فنزويلا "ستتصرف وفقا صارما لميثاق الأمم المتحدة، وتمارس بشكل كامل حريتها واختصاصها وسيادتها في مواجهة هذه التهديدات العدوانية. وفي القريب العاجل، سيقدم سفيرنا لدى الأمم المتحدة بيانا بشأن هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي بحق فنزويلا".