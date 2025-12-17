https://sarabic.ae/20251217/فنزويلا-حصار-أمريكا-لسفن-النفط-غير-عقلاني-وتهديد-بشع-1108258138.html

فنزويلا: حصار أمريكا لسفن النفط "غير عقلاني" و"تهديد بشع"

سبوتنيك عربي

وصفت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد وتغادرها، بأنه... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-17T04:06+0000

2025-12-17T04:06+0000

2025-12-17T04:07+0000

أخبار فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108187433_0:0:1374:773_1920x0_80_0_0_158e86fedf067bbc43954de3a6a38d95.jpg

وقالت الحكومة الفنزويلية، في بيان لها، إن "رئيس الولايات المتحدة يحاول فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".وأضافت: "شعب فنزويلا في اتحاد شعبي عسكري مثالي سيعرف كيف يدافع عن حقوقه التاريخية وينتصر على طريق السلام"، متابعا: "لن تعود فنزويلا أبداً مستعمرة لأي إمبراطورية أو أي قوة أجنبية وستواصل الدفاع غير المشروط عن استقلالها".وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق، إن ما وصفه بـ"الإمبريالية واليمين الفاشي" يسعيان إلى استعمار فنزويلا من أجل السيطرة على ثرواتها من النفط والغاز والذهب.وأكد مادورو، في تصريحات له، أن بلاده تواجه "عدوانًا متعدد الأبعاد" منذ 25 أسبوعًا، يمتد من "الإرهاب النفسي" وصولًا إلى "القرصنة"، مشددًا على أن فنزويلا تدين هذا العدوان وتتصدى له وتنجح في هزيمته.وأضاف الرئيس الفنزويلي، أن حكومته مستعدة لتسريع مسيرة "ثورة عميقة" تهدف إلى منح السلطة للشعب "بشكل كامل ونهائي ومن دون وسطاء".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدًا فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.وقال ترامب إن فنزويلا باتت "محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية"، مشيرًا إلى أن الأسطول البحري الأمريكي المنتشر في محيطها سيزداد حجمًا خلال المرحلة المقبلة.وأكد ترامب أنه أصدر أمرًا رسميًا بفرض الحصار البحري الشامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، مشددًا على أن واشنطن "لن تسمح لنظام معادٍ بالاستيلاء على نفطها أو أراضيها أو أي أصول أخرى"، مطالبًا بإعادتها فورًا إلى الولايات المتحدة.وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية على الفور، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان، معتبرةً أنه يمثل تهديدًا باستخدام القوة.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.

الولايات المتحدة الأمريكية

