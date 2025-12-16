https://sarabic.ae/20251216/فنزويلا-تحتج-في-الأمم-المتحدة-على-مصادرة-ناقلة-نفط-من-قبل-الولايات-المتحدة-1108256287.html

فنزويلا تحتج في الأمم المتحدة على مصادرة ناقلة نفط من قبل الولايات المتحدة

فنزويلا تحتج في الأمم المتحدة على مصادرة ناقلة نفط من قبل الولايات المتحدة

قدّمت فنزويلا، احتجاجًا رسميًا إلى الأمم المتحدة، متهمة الولايات المتحدة بـ"سرقة" ناقلة نفط فنزويلية في منطقة البحر الكاريبي. 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الحكومة الفنزويلية، في بيان لها، إن "ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادتها الوطنية"، مطالبة المنظمة الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما وصفته بالتصرف غير القانوني.وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار ما اعتبرته استمرارًا للضغوط والإجراءات الأحادية التي تمارسها واشنطن ضد كاراكاس".وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية على الفور، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان، معتبرةً أنه يمثل تهديدًا باستخدام القوة.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.

