الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات على ثلاث سفن مشتبه بتهريبها مخدرات ومقتل 8 أشخاص
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات على ثلاث سفن مشتبه بتهريبها مخدرات ومقتل 8 أشخاص
أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، أنها نفّذت ضربات عسكرية مباشرة استهدفت ثلاث سفن في المياه الدولية بالمحيط الهادئ، بزعم تورطها في تهريب المخدرات، ما أسفر... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت القيادة، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن العملية نُفذت في 15 ديسمبر بتوجيه من وزير الدفاع الأمريكي، حيث قامت قوة المهام المشتركة " Southern Spear" استهداف السفن التي قالت إنها كانت تُدار من قبل منظمات مصنفة إرهابية وتسير على مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.وأضاف البيان أن المعلومات الاستخباراتية أكدت تورط السفن في أنشطة تهريب، مشيراً إلى مقتل ثلاثة أشخاص في السفينة الأولى، واثنين في الثانية، وثلاثة في الثالثة خلال الضربات.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر وأكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, الكاريبي
03:50 GMT 16.12.2025
أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، أنها نفّذت ضربات عسكرية مباشرة استهدفت ثلاث سفن في المياه الدولية بالمحيط الهادئ، بزعم تورطها في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص كانوا على متنها.
وذكرت القيادة، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن العملية نُفذت في 15 ديسمبر بتوجيه من وزير الدفاع الأمريكي، حيث قامت قوة المهام المشتركة " Southern Spear" استهداف السفن التي قالت إنها كانت تُدار من قبل منظمات مصنفة إرهابية وتسير على مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.
وأضاف البيان أن المعلومات الاستخباراتية أكدت تورط السفن في أنشطة تهريب، مشيراً إلى مقتل ثلاثة أشخاص في السفينة الأولى، واثنين في الثانية، وثلاثة في الثالثة خلال الضربات.
طائرتان حربيتان أمريكيتان تحلقان بالقرب من سواحل فنزويلا
13 ديسمبر, 03:34 GMT
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر وأكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن "NBC" في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.
وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.
