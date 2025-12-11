https://sarabic.ae/20251211/فنزويلا-تصف-احتجاز-واشنطن-ناقلة-نفط-في-الكاريبي-بـالسرقة-العلنية--1108044440.html

فنزويلا تصف احتجاز واشنطن ناقلة نفط في الكاريبي بـ"الجريمة الدولية الخطيرة"

فنزويلا تصف احتجاز واشنطن ناقلة نفط في الكاريبي بـ"الجريمة الدولية الخطيرة"

سبوتنيك عربي

نددت جمهورية فنزويلا البوليفارية باحتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، ووصفت الخطوة بأنها "سرقة علنية"، مؤكدة عزمها رفع القضية إلى... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T11:05+0000

2025-12-11T11:05+0000

2025-12-11T11:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_0:116:2210:1359_1920x0_80_0_0_71edc10b4333d7730604533bbdc917c8.jpg

وقالت جمهورية فنزويلا البوليفارية في بيان، أمس الأربعاء، إنها "تدين بشدة وترفض هذا الحادث الذي كشف عنه إعلان رئيس الولايات المتحدة نفسه بشأن الاستيلاء على ناقلة نفط في البحر الكاريبي، باعتباره عملاً من أعمال القرصنة الدولية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الوطنية الفنزويلية. وأكد البيان أن "الأحداث الأخيرة تكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء الهجوم المستمر على فنزويلا"، مضيفاً أن "القضية لا تتعلق بالهجرة أو المخدرات أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان، بل بثروات البلاد الطبيعية ونفطها وطاقتها، التي تعد ملكاً حصرياً للشعب الفنزويلي".وكان ترامب قد أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده استولت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، وهي أكبر ناقلة نفط يتم الاستيلاء عليها على الإطلاق. وأضاف الرئيس ترامب في مستهل اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن "هناك أمورا أخرى تجري"، مؤكدا "سترون ذلك لاحقا".ولم يكشف البيت الأبيض على وجه التحديد أين تم احتجاز ناقلة النفط، ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق فوري حول الواقعة.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشنّ عمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية، حيث قال في تجمع جماهيري بولاية بنسلفانيا: "الآن سنفعل ذلك على الأرض، لأنه أسهل على الأرض. وهو(الإتجار بالمخدرات) أكثر انتشارًا هناك".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات"، وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب عن رأيه بأن "أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا، باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا".من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات "استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".

https://sarabic.ae/20251210/ترامب-يعترف-بمصادرة-ناقلة-نفط-قبالة-سواحل-فنزويلا-1108034022.html

https://sarabic.ae/20251204/انعكاسات-اقتصادية-وأمنية-إلى-أي-مدى-يتأثر-الشرق-الأوسط-بالتوترات-بين-أمريكا-وفنزويلا؟-1107817163.html

https://sarabic.ae/20251204/عودة-أكثر-من-500-مواطنا-فنزويليا-جوا-إلى-بلادهم-من-الولايات-المتحدة-والمكسيك--وزير-الخارجية-1107797016.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن