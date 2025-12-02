https://sarabic.ae/20251202/إعلام-ترامب-أعطى-مادورو-مهلة-حتى-الجمعة-لمغادرة-فنزويلا-مع-أسرته-1107694203.html
إعلام: ترامب أعطى مادورو مهلة حتى الجمعة لمغادرة فنزويلا مع أسرته
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مهلة حتى يوم الجمعة، لمغادرة بلاده مع أسرته. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها، إن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث رفض الرئيس الأمريكي معظم طلبات مادورو، لكنه أخبر الرئيس الفنزويلي، أن أمامه أسبوعًا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته، وقد انتهت مهلة المرور الآمن يوم الجمعة، ما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي".فيما "أعرب له مادورو عن استعداداه لمغادرة فنزويلا شريطة أن يحصل هو وأفراد عائلته على عفو قانوني كامل، يشمل رفع جميع العقوبات الأمريكية وإنهاء القضية البارزة التي يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية".يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يقسم على "الولاء المطلق" للشعب الفنزويلي.وتحدث مادورو، محاطا بمسؤولين كبار آخرين، إلى حشد أمام القصر الرئاسي.وتصاعد التوتر بين البلدين، لأسباب منها ضربات أمريكية على قوارب تهريب مخدرات مزعومة في البحر الكاريبي وتهديدات ترامب المتكررة بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل البر وتصنيف جماعة دي لوس سوليس، والتي تقول إدارة ترامب إنها تضم مادورو، منظمة إرهابية أجنبية، منذ شهور.وينفي مادورو أي أنشطة إجرامية.
وبحسب المصادر، فقد طلب مادورو من ترامب، "إزالة العقوبات المفروضة على أكثر من 100 مسؤول حكومي فنزويلي، كثير منهم تتهمهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو التورط في تهريب المخدرات أو الفساد".
فيما "أعرب له مادورو عن استعداداه لمغادرة فنزويلا شريطة أن يحصل هو وأفراد عائلته على عفو قانوني كامل، يشمل رفع جميع العقوبات الأمريكية وإنهاء القضية البارزة التي يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية".
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يقسم على "الولاء المطلق" للشعب الفنزويلي.
وتحدث مادورو، محاطا بمسؤولين كبار آخرين، إلى حشد أمام القصر الرئاسي.
وتصاعد التوتر بين البلدين، لأسباب منها ضربات أمريكية على قوارب تهريب مخدرات مزعومة في البحر الكاريبي وتهديدات ترامب المتكررة بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل البر وتصنيف جماعة دي لوس سوليس، والتي تقول إدارة ترامب إنها تضم مادورو، منظمة إرهابية أجنبية، منذ شهور.
وينفي مادورو أي أنشطة إجرامية.