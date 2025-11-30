https://sarabic.ae/20251130/تقارير-ترامب-هدد-مادورو-باستخدام-القوة-إذا-رفض-التنحي-1107626859.html
تقارير: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي
تقارير: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترامب ومادورو أجريا مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي ناقشا خلالها إمكانية عقد اجتماع ثنائي، لكن لا يوجد أي تخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع حالياً.وقالت مصادر الصحيفة إن المناقشة جرت أواخر الأسبوع الماضي وحضرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.ويوم السبت، دعا ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها مغلقاً.تبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات، ففي شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وذكرت شبكة إن بي سي يوم الخميس، أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.وفي 3 نوفمبر، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن حرب على الجمهورية.واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي باستخدام القوة إذا لم يتنحَّ الرئيس الفنزويلي طواعيةً.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترامب ومادورو أجريا مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي ناقشا خلالها إمكانية عقد اجتماع ثنائي، لكن لا يوجد أي تخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع حالياً.
وقالت مصادر الصحيفة إن المناقشة جرت أواخر الأسبوع الماضي وحضرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترامب أبلغ مادورو أنه إذا لم يتنحَّ طواعيةً، فإن الولايات المتحدة ستدرس خيارات أخرى، بما في ذلك استخدام القوة.
ويوم السبت، دعا ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها مغلقاً.
تبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات، ففي شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وذكرت شبكة إن بي سي يوم الخميس، أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.
وفي 3 نوفمبر، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة
، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن حرب على الجمهورية.
واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.