ترامب يقول إنه قد يتحدث مع الرئيس الفنزويلي مادورو
أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددًا إلى إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
نيكولاس مادورو
ترامب
أخبار فنزويلا
العالم
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، "قد أتحدث معه، سنرى، نناقش ذلك مع مختلف المسؤولين، لكننا قد نتحدث مع فنزويلا".وذكر موقع أكسيوس يوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه يعتزم التحدث مباشرةً مع مادورو قريبًا وسط تصاعد التوترات بين البلدين.في حين لم يُحدد موعدا لمكالمة هاتفية بين ترامب ومادورو، إلا أنها في مراحل التخطيط.أوضح أكسيوس يوم الاثنين، أن إدارة ترامب لا تعتزم غزو فنزويلا أو اتخاذ أي إجراء ضد مادورو في الوقت الحالي.منذ أوائل سبتمبر، أذن ترامب بشن عدد من الضربات التي استهدفت سفنًا يُزعم أنها تُتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.وحتى نوفمبر، دمرت هذه الضربات عشرات السفن وخلفت أكثر من 80 قتيلًا.في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن لا تعتزم شن حرب على كاراكاس.
أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددًا إلى إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، "قد أتحدث معه، سنرى، نناقش ذلك مع مختلف المسؤولين، لكننا قد نتحدث مع فنزويلا".
وأضاف: "إذا استطعنا القيام بالأمور بالطريقة السهلة، فلا بأس، وإذا اضطررنا للقيام بها بالطريقة الصعبة، فلا بأس أيضًا".
وذكر موقع أكسيوس يوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه يعتزم التحدث مباشرةً مع مادورو قريبًا وسط تصاعد التوترات بين البلدين.
في حين لم يُحدد موعدا لمكالمة هاتفية بين ترامب ومادورو، إلا أنها في مراحل التخطيط.
أوضح أكسيوس يوم الاثنين، أن إدارة ترامب لا تعتزم غزو فنزويلا أو اتخاذ أي إجراء ضد مادورو في الوقت الحالي.
منذ أوائل سبتمبر، أذن ترامب بشن عدد من الضربات التي استهدفت سفنًا يُزعم أنها تُتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وحتى نوفمبر، دمرت هذه الضربات عشرات السفن وخلفت أكثر من 80 قتيلًا.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن لا تعتزم شن حرب على كاراكاس.