https://sarabic.ae/20251126/ترامب-يقول-إنه-قد-يتحدث-مع-الرئيس-الفنزويلي-مادورو-1107496685.html

ترامب يقول إنه قد يتحدث مع الرئيس الفنزويلي مادورو

ترامب يقول إنه قد يتحدث مع الرئيس الفنزويلي مادورو

سبوتنيك عربي

أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددًا إلى إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 26.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-26T03:50+0000

2025-11-26T03:50+0000

2025-11-26T03:50+0000

نيكولاس مادورو

ترامب

أخبار فنزويلا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103866/43/1038664371_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_e2d9554d3462912de5a1e9bc193b4acd.jpg

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، "قد أتحدث معه، سنرى، نناقش ذلك مع مختلف المسؤولين، لكننا قد نتحدث مع فنزويلا".وذكر موقع أكسيوس يوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه يعتزم التحدث مباشرةً مع مادورو قريبًا وسط تصاعد التوترات بين البلدين.في حين لم يُحدد موعدا لمكالمة هاتفية بين ترامب ومادورو، إلا أنها في مراحل التخطيط.أوضح أكسيوس يوم الاثنين، أن إدارة ترامب لا تعتزم غزو فنزويلا أو اتخاذ أي إجراء ضد مادورو في الوقت الحالي.منذ أوائل سبتمبر، أذن ترامب بشن عدد من الضربات التي استهدفت سفنًا يُزعم أنها تُتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.وحتى نوفمبر، دمرت هذه الضربات عشرات السفن وخلفت أكثر من 80 قتيلًا.في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن لا تعتزم شن حرب على كاراكاس.

https://sarabic.ae/20251122/لا-أحد-يستطيع-إيقافي-مادورو-يرقص-الرومبا-متحديا-التهديدات-الأمريكية-1107388165.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نيكولاس مادورو, ترامب, أخبار فنزويلا, العالم