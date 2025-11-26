ترامب يقول إنه قد يتحدث مع الرئيس الفنزويلي مادورو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يقول إنه قد يتحدث مع الرئيس الفنزويلي مادورو
ترامب يقول إنه قد يتحدث مع الرئيس الفنزويلي مادورو
ترامب يقول إنه قد يتحدث مع الرئيس الفنزويلي مادورو
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددًا إلى إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T03:50+0000
2025-11-26T03:50+0000
نيكولاس مادورو
ترامب
أخبار فنزويلا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103866/43/1038664371_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_e2d9554d3462912de5a1e9bc193b4acd.jpg
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، "قد أتحدث معه، سنرى، نناقش ذلك مع مختلف المسؤولين، لكننا قد نتحدث مع فنزويلا".وذكر موقع أكسيوس يوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه يعتزم التحدث مباشرةً مع مادورو قريبًا وسط تصاعد التوترات بين البلدين.في حين لم يُحدد موعدا لمكالمة هاتفية بين ترامب ومادورو، إلا أنها في مراحل التخطيط.أوضح أكسيوس يوم الاثنين، أن إدارة ترامب لا تعتزم غزو فنزويلا أو اتخاذ أي إجراء ضد مادورو في الوقت الحالي.منذ أوائل سبتمبر، أذن ترامب بشن عدد من الضربات التي استهدفت سفنًا يُزعم أنها تُتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.وحتى نوفمبر، دمرت هذه الضربات عشرات السفن وخلفت أكثر من 80 قتيلًا.في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن لا تعتزم شن حرب على كاراكاس.
https://sarabic.ae/20251122/لا-أحد-يستطيع-إيقافي-مادورو-يرقص-الرومبا-متحديا-التهديدات-الأمريكية-1107388165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103866/43/1038664371_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2d705046b107711384986057aa105c1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيكولاس مادورو, ترامب, أخبار فنزويلا, العالم
نيكولاس مادورو, ترامب, أخبار فنزويلا, العالم

ترامب يقول إنه قد يتحدث مع الرئيس الفنزويلي مادورو

03:50 GMT 26.11.2025
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددًا إلى إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، "قد أتحدث معه، سنرى، نناقش ذلك مع مختلف المسؤولين، لكننا قد نتحدث مع فنزويلا".

وأضاف: "إذا استطعنا القيام بالأمور بالطريقة السهلة، فلا بأس، وإذا اضطررنا للقيام بها بالطريقة الصعبة، فلا بأس أيضًا".

وذكر موقع أكسيوس يوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه يعتزم التحدث مباشرةً مع مادورو قريبًا وسط تصاعد التوترات بين البلدين.
في حين لم يُحدد موعدا لمكالمة هاتفية بين ترامب ومادورو، إلا أنها في مراحل التخطيط.
أوضح أكسيوس يوم الاثنين، أن إدارة ترامب لا تعتزم غزو فنزويلا أو اتخاذ أي إجراء ضد مادورو في الوقت الحالي.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
"لا أحد يستطيع إيقافي".. مادورو يرقص الرومبا متحديا "التهديدات" الأمريكية
22 نوفمبر, 05:50 GMT
منذ أوائل سبتمبر، أذن ترامب بشن عدد من الضربات التي استهدفت سفنًا يُزعم أنها تُتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وحتى نوفمبر، دمرت هذه الضربات عشرات السفن وخلفت أكثر من 80 قتيلًا.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن لا تعتزم شن حرب على كاراكاس.
