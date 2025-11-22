"لا أحد يستطيع إيقافي".. مادورو يرقص الرومبا متحديا "التهديدات" الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/لا-أحد-يستطيع-إيقافي-مادورو-يرقص-الرومبا-متحديا-التهديدات-الأمريكية-1107388165.html
"لا أحد يستطيع إيقافي".. مادورو يرقص الرومبا متحديا "التهديدات" الأمريكية
"لا أحد يستطيع إيقافي".. مادورو يرقص الرومبا متحديا "التهديدات" الأمريكية
سبوتنيك عربي
شارك الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الجمعة، في رقصة رومبا صاخبة إلى جانب زوجته أمام مئات الطلاب المحتفلين بيومهم، مؤكداً أن "تهديدات" الولايات المتحدة لن... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T05:50+0000
2025-11-22T05:50+0000
نيكولاس مادورو
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
وقال مادورو وسط الهتافات: "إنه يوم الجمعة… وماذا نفعل يوم الجمعة؟ فنزويلا السلمية تُعلن حفلة كاملة! رقص، رقص، رقص! لا أحد يستطيع إيقافي! موسيقى!".ودعا مادورو الطلاب الجامعيين إلى التواصل مع الحركات الطلابية في الولايات المتحدة لحثّها على المطالبة بوقف الحروب، مردداً: "أوقفوا الحرب… لا للحرب… فنزويلا تريد السلام".وفي الخلفية، كانت تُشغَّل أغنية إلكترونية بكلمات إنجليزية موجهة للرئيس، ما دفعه للرقص والقفز قائلاً: "No war, no crazy war… peace, peace… yes peace".وأضاف مادورو أن "الحب يمنحني القوة لهزيمة كل الشياطين وكل المكائد والتهديدات التي يجب هزيمتها"، مؤكداً أن فنزويلا ستواصل "مسارها السلمي" رغم الضغوط الخارجية.والاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".وأشار ترامب إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "ألحق ضررا بالغا" بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك أساس إلى "تدفق المجرمين وتجار المخدرات الذين زعم ​​أنهم دخلوا البلاد من فنزويلا".وقال: "لقد ألحق (مادورو ) ضررا جسيما ببلدنا، بالدرجة الأولى من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء. لقد كانت كارثة حقيقية. لقد أفرغ سجونه. وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه"وشهدت المنطقة، في الأشهر الأخيرة، تجمعا عسكريا أمريكيا ضخما، يشمل أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى 8 سفن حربية أخرى ومقاتلات "إف-35".وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو) في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20251122/إدارة-الطيران-الأمريكية-تحذر-من-مخاطر-التحليق-فوق-فنزويلا-1107384384.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيكولاس مادورو, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نيكولاس مادورو, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"لا أحد يستطيع إيقافي".. مادورو يرقص الرومبا متحديا "التهديدات" الأمريكية

05:50 GMT 22.11.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شارك الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الجمعة، في رقصة رومبا صاخبة إلى جانب زوجته أمام مئات الطلاب المحتفلين بيومهم، مؤكداً أن "تهديدات" الولايات المتحدة لن توقفه عن المضي في طريقه.
وقال مادورو وسط الهتافات: "إنه يوم الجمعة… وماذا نفعل يوم الجمعة؟ فنزويلا السلمية تُعلن حفلة كاملة! رقص، رقص، رقص! لا أحد يستطيع إيقافي! موسيقى!".
ودعا مادورو الطلاب الجامعيين إلى التواصل مع الحركات الطلابية في الولايات المتحدة لحثّها على المطالبة بوقف الحروب، مردداً: "أوقفوا الحرب… لا للحرب… فنزويلا تريد السلام".
وفي الخلفية، كانت تُشغَّل أغنية إلكترونية بكلمات إنجليزية موجهة للرئيس، ما دفعه للرقص والقفز قائلاً:
"No war, no crazy war… peace, peace… yes peace".
وأضاف مادورو أن "الحب يمنحني القوة لهزيمة كل الشياطين وكل المكائد والتهديدات التي يجب هزيمتها"، مؤكداً أن فنزويلا ستواصل "مسارها السلمي" رغم الضغوط الخارجية.
والاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".
طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
إدارة الطيران الأمريكية تحذر من "مخاطر" التحليق فوق فنزويلا
00:35 GMT
وأشار ترامب إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "ألحق ضررا بالغا" بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك أساس إلى "تدفق المجرمين وتجار المخدرات الذين زعم ​​أنهم دخلوا البلاد من فنزويلا".
وقال: "لقد ألحق (مادورو ) ضررا جسيما ببلدنا، بالدرجة الأولى من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء. لقد كانت كارثة حقيقية. لقد أفرغ سجونه. وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه"
وشهدت المنطقة، في الأشهر الأخيرة، تجمعا عسكريا أمريكيا ضخما، يشمل أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى 8 سفن حربية أخرى ومقاتلات "إف-35".
وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو) في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".
ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала