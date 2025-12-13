https://sarabic.ae/20251213/طائرتان-حربيتان-أمريكيتان-تحلقان-بالقرب-من-سواحل-فنزويلا-1108102588.html

طائرتان حربيتان أمريكيتان تحلقان بالقرب من سواحل فنزويلا

طائرتان حربيتان أمريكيتان تحلقان بالقرب من سواحل فنزويلا

حلقت طائرتان حربيتان أمريكيتان من طراز بوينغ F/A-18E/F سوبر هورنت، اليوم السبت، في الأجواء بالقرب من سواحل فنزويلا، فيما يتابع تحركاتهما نحو 70 ألف شخص. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

ووفقًا لبيانات موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص في تتبع حركة الطيران، كانت الطائرتان تقومان بالدوران في الأجواء قرب جزيرة أروبا، وفي الساعة الخامسة بتوقيت موسكو، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعان كل واحدة منهما. ومع ذلك، انخفض عدد المشاهدين بشكل حاد إلى حوالي 70 ألفًا عندما غيّرت إحدى الطائرتين مسارها نحو الشمال.وخلال هذا الأسبوع، قامت عدة طائرات F/A-18F سوبر هورنت أخرى، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية أمريكية B-52H ستراتفورترس قادرة على حمل أسلحة نووية، برحلات في المنطقة.وفي 29 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية على الفور، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، كما وجهت نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان، معتبرةً أنه يمثل تهديدًا باستخدام القوة.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات. ففي سبتمبر وأكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية عدة مرات قواتها لتدمير قوارب قرب سواحل فنزويلا كانت تُنقل عليها مخدرات مزعومة. وأعلن NBC في أواخر سبتمبر أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لضرب مهربي المخدرات داخل الجمهورية.وفي 3 نوفمبر، صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة معدودة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا. في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية بشأن الوضع المناطقي خالي السلاح والنووي في حوض الكاريبي.

