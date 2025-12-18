عربي
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها لنهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
بث مباشر
مجلس النواب الأمريكي يرفض حظر العمليات العسكرية ضد فنزويلا
مجلس النواب الأمريكي يرفض حظر العمليات العسكرية ضد فنزويلا
سبوتنيك عربي
رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار، كان يهدف إلى حظر أي عمل عسكري أمريكي ضد فنزويلا، أو على أراضيها، دون موافقة من الكونغرس.
وأشارت النتائج التي أظهرها البث المباشر لجلسات المجلس إلى أن "121 نائبًا صوتوا لصالح القرار، بينما عارضه 213 آخرون، وذلك أدى إلى إلغاء هذا القرار".وحذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، نائب المبعوث الأمريكي الخاص، جون كول، من أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب في فنزويلا، قد يؤدي إلى تكرار سيناريو فيتنام. وأردف بالقول: "هذا الأمر لا يصب في مصلحة أحد ولا حاجة له، لا للشعب الأمريكي، ولا للشعب الفنزويلي، وبالتأكيد ليس للمجتمع الدولي بأسره".
رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار، كان يهدف إلى حظر أي عمل عسكري أمريكي ضد فنزويلا، أو على أراضيها، دون موافقة من الكونغرس.
وأشارت النتائج التي أظهرها البث المباشر لجلسات المجلس إلى أن "121 نائبًا صوتوا لصالح القرار، بينما عارضه 213 آخرون، وذلك أدى إلى إلغاء هذا القرار".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
مادورو يتهم أمريكا بمحاولة تغيير النظام وفرض حكومة "دمية" على فنزويلا
00:28 GMT
وحذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، نائب المبعوث الأمريكي الخاص، جون كول، من أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب في فنزويلا، قد يؤدي إلى تكرار سيناريو فيتنام.

وقال المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، عقب محادثات أمريكية بيلاروسية عقدت في مينسك بين لوكاشينكو ونائب المبعوث الأمريكي الخاص جون كول: "تحدث الرئيس البيلاروسي بصراحة تامة مع الوفد الأمريكي حول هذا الموضوع، وحذر من أن جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مثل هذه الحرب لن يعني سوى تكرار تجربة فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة".

وأردف بالقول: "هذا الأمر لا يصب في مصلحة أحد ولا حاجة له، لا للشعب الأمريكي، ولا للشعب الفنزويلي، وبالتأكيد ليس للمجتمع الدولي بأسره".
