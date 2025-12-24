https://sarabic.ae/20251224/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-في-حالة-تفكك-ويشبه-رافع-أثقال-عاجزا-عن-حمل-الوزن-1108522318.html

أوربان: الاتحاد الأوروبي في حالة تفكك ويشبه رافع أثقال عاجزا عن حمل الوزن

أوربان: الاتحاد الأوروبي في حالة تفكك ويشبه رافع أثقال عاجزا عن حمل الوزن

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي يمر حاليا بحالة من التفكك، مشبها إياه بلاعب رفع أثقال لا يستطيع رفع الثقل فيسقطه في النهاية. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T14:02+0000

2025-12-24T14:02+0000

2025-12-24T14:02+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_db1f1b1bda8775b8410bd7a25a689ad8.jpg

وقال أوربان: "الاتحاد الأوروبي يمر حاليا بمرحلة تفكك. عملية التفكك جارية، وتتزامن مع تكثيف بيروقراطية بروكسل جهودها لبناء إمبراطورية".وأضاف: "على الرغم من نيتهم ​​تعزيز السلطة المركزية، يجبر صناع القرار باستمرار على التراجع، الأمر أشبه برافع أثقال يرفع ثقلا لكنه يعجز عن رفعه بشكل مستقيم فيسقطه".وكان أوربان، قد صرح في وقت سابق، أن "استمرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الاقتصادية الحالية يعني أن أيامه باتت معدودة، وأنه سينهار من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الخروج منه"، مؤكدا أن "الفترة المتاحة لإحداث تغييرات جذرية لا تتجاوز عامين إلى 3 أعوام"، محذرا من أن "أوروبا ستنهار أمام أعين الجميع إذا لم يُستبدل الليبراليون في بروكسل بحكومات وطنية"، ومشيرًا إلى أن "تطهيرا مشابها لما يجري في الولايات المتحدة بات ضروريا".وسبق لأوربان، أن صرح بأن "عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي امتد لخمسمئة عام قد ولى، وأن استراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن المقبل سيكون قرن أوراسيًا". وبحسب قوله، فإن النظام العالمي الليبرالي قد انتهى، وأن الدول القادرة على تحقيق أقصى استفادة من نفسها ستستفيد من التغييرات، بينما من يفشل في الحفاظ على قيمه سيخسر.

https://sarabic.ae/20251223/مدفيديف-يعرب-عن-استغرابه-من-السياسيين-الأوروبيين-بشان-حفظ-السلام--1108500558.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن