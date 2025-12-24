أوربان: الاتحاد الأوروبي في حالة تفكك ويشبه رافع أثقال عاجزا عن حمل الوزن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان: الاتحاد الأوروبي في حالة تفكك ويشبه رافع أثقال عاجزا عن حمل الوزن
أوربان: الاتحاد الأوروبي في حالة تفكك ويشبه رافع أثقال عاجزا عن حمل الوزن
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي يمر حاليا بحالة من التفكك، مشبها إياه بلاعب رفع أثقال لا يستطيع رفع الثقل فيسقطه في النهاية. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوربان: "الاتحاد الأوروبي يمر حاليا بمرحلة تفكك. عملية التفكك جارية، وتتزامن مع تكثيف بيروقراطية بروكسل جهودها لبناء إمبراطورية".وأضاف: "على الرغم من نيتهم ​​تعزيز السلطة المركزية، يجبر صناع القرار باستمرار على التراجع، الأمر أشبه برافع أثقال يرفع ثقلا لكنه يعجز عن رفعه بشكل مستقيم فيسقطه".وكان أوربان، قد صرح في وقت سابق، أن "استمرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الاقتصادية الحالية يعني أن أيامه باتت معدودة، وأنه سينهار من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الخروج منه"، مؤكدا أن "الفترة المتاحة لإحداث تغييرات جذرية لا تتجاوز عامين إلى 3 أعوام"، محذرا من أن "أوروبا ستنهار أمام أعين الجميع إذا لم يُستبدل الليبراليون في بروكسل بحكومات وطنية"، ومشيرًا إلى أن "تطهيرا مشابها لما يجري في الولايات المتحدة بات ضروريا".وسبق لأوربان، أن صرح بأن "عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي امتد لخمسمئة عام قد ولى، وأن استراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن المقبل سيكون قرن أوراسيًا". وبحسب قوله، فإن النظام العالمي الليبرالي قد انتهى، وأن الدول القادرة على تحقيق أقصى استفادة من نفسها ستستفيد من التغييرات، بينما من يفشل في الحفاظ على قيمه سيخسر.
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي يمر حاليا بحالة من التفكك، مشبها إياه بلاعب رفع أثقال لا يستطيع رفع الثقل فيسقطه في النهاية.
وقال أوربان: "الاتحاد الأوروبي يمر حاليا بمرحلة تفكك. عملية التفكك جارية، وتتزامن مع تكثيف بيروقراطية بروكسل جهودها لبناء إمبراطورية".

وتابع: "يتفكك الاتحاد الأوروبي على النحو التالي، تتخذ القرارات في بروكسل، لكنها لا تنفذ. أولا، في البداية لا تلتزم دولة واحدة، ثم اثنتان، ثم ثلاث".

وأضاف: "على الرغم من نيتهم ​​تعزيز السلطة المركزية، يجبر صناع القرار باستمرار على التراجع، الأمر أشبه برافع أثقال يرفع ثقلا لكنه يعجز عن رفعه بشكل مستقيم فيسقطه".
وكان أوربان، قد صرح في وقت سابق، أن "استمرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الاقتصادية الحالية يعني أن أيامه باتت معدودة، وأنه سينهار من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الخروج منه"، مؤكدا أن "الفترة المتاحة لإحداث تغييرات جذرية لا تتجاوز عامين إلى 3 أعوام"، محذرا من أن "أوروبا ستنهار أمام أعين الجميع إذا لم يُستبدل الليبراليون في بروكسل بحكومات وطنية"، ومشيرًا إلى أن "تطهيرا مشابها لما يجري في الولايات المتحدة بات ضروريا".
وسبق لأوربان، أن صرح بأن "عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي امتد لخمسمئة عام قد ولى، وأن استراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن المقبل سيكون قرن أوراسيًا". وبحسب قوله، فإن النظام العالمي الليبرالي قد انتهى، وأن الدول القادرة على تحقيق أقصى استفادة من نفسها ستستفيد من التغييرات، بينما من يفشل في الحفاظ على قيمه سيخسر.
