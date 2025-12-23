https://sarabic.ae/20251223/مدفيديف-يعرب-عن-استغرابه-من-السياسيين-الأوروبيين-بشان-حفظ-السلام--1108500558.html
مدفيديف يعرب عن استغرابه من السياسيين الأوروبيين بشان "حفظ السلام"
وكتب مدفيديف على منصة "ماكس": "أدهشني ما قاله "حفظة السلام الأوروبيون". فقد صرّح بيستوريوس (وزير الدفاع الألماني)، بأنه لا يؤمن بحرب بين الناتو وروسيا، واعترف ستوب (الرئيس الفنلندي)، بأن بلادنا (روسيا) لا مصلحة لها في مهاجمة دول الحلف". وفي وقت سابق، استبعد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس سيناريو "هجوم" روسي محتمل على دول الناتو، وهو سيناريو وصفه عدد من المسؤولين والسياسيين في دول أوروبا الغربية بأنه واقعي دون تقديم أي دليل.وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "هذا الموقف يبرز مرة أخرى الخلافات القائمة بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية".إعلام: تصريح ماكرون حول بوتين يثير اضطرابا في الدول الغربيةأوشاكوف: تعديلات كييف وبروكسل على "الخطة الأمريكية" لا تقرب الاتفاق
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عن دهشته من تصريحات "السلام" التي أدلى بها سياسيون أوروبيون، بمن فيهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بشأن روسيا.
وكتب مدفيديف على منصة "ماكس": "أدهشني ما قاله "حفظة السلام الأوروبيون". فقد صرّح بيستوريوس (وزير الدفاع الألماني)، بأنه لا يؤمن بحرب بين الناتو وروسيا، واعترف ستوب (الرئيس الفنلندي)، بأن بلادنا (روسيا) لا مصلحة لها في مهاجمة دول الحلف".
وأضاف متسائلا: "ما الذي حدث؟ هل هو صحوة من غفلة، أم على العكس، هل بدأت عطلة عيد الميلاد؟".
وفي وقت سابق، استبعد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس سيناريو "هجوم" روسي محتمل على دول الناتو، وهو سيناريو وصفه عدد من المسؤولين والسياسيين في دول أوروبا الغربية بأنه واقعي دون تقديم أي دليل.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام غربية بأن تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثار تساؤلات في بروكسل، وكشف عن أزمة تمر بها الدبلوماسية الأوروبية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "هذا الموقف يبرز مرة أخرى الخلافات القائمة بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية".