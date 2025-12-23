https://sarabic.ae/20251223/إعلام-تصريح-ماكرون-حول-بوتين-يثير-اضطرابا-في-الدول-الغربية-1108491932.html
إعلام: تصريح ماكرون حول بوتين يثير اضطرابا في الدول الغربية
إعلام: تصريح ماكرون حول بوتين يثير اضطرابا في الدول الغربية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية بأن تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثار تساؤلات في بروكسل، وكشف عن... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T13:34+0000
2025-12-23T13:34+0000
2025-12-23T13:34+0000
روسيا
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1483_1920x0_80_0_0_1da0e2d7c3e086991fa0b12e253dc985.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "هذا الموقف يبرز مرة أخرى الخلافات القائمة بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية".وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيكون من "المفيد" لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مضيفا: "أعتقد أن من مصلحتنا كأوروبيين وأوكرانيين إيجاد أساس مناسب لاستئناف هذه المناقشة".ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، أشار ماكرون أن على الأوروبيين إيجاد طريقة للقيام بذلك "في الأسابيع المقبلة".إعلام: فرنسا تعتزم تحديد صيغة لاستئناف الحوار مع روسيا خلال أيامأوشاكوف: تعديلات كييف وبروكسل على "الخطة الأمريكية" لا تقرب الاتفاق
https://sarabic.ae/20251221/إعلام-فرنسا-تعتزم-تحديد-صيغة-لاستئناف-الحوار-مع-روسيا-خلال-أيام-1108422558.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1977_1920x0_80_0_0_68469f89d67ef3dd0a860456497dc7ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: تصريح ماكرون حول بوتين يثير اضطرابا في الدول الغربية
ذكرت وسائل إعلام غربية بأن تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثار تساؤلات في بروكسل، وكشف عن أزمة تمر بها الدبلوماسية الأوروبية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "هذا الموقف يبرز مرة أخرى الخلافات القائمة بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية".
وتابع المقال: "اقتراح ماكرون باستئناف الحوار مع موسكو دفع المسؤولين في بروكسل إلى التساؤل حول من يمكنه أن يقوم بدور المتحدث مع الرئيس الروسي، وتم تداول احتمال أن تكون الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مرشحة لهذا الدور، إلا أنه لا يزال غير واضح ما الذي كان ماكرون يقصده فعليا".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيكون من "المفيد" لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"
، مضيفا: "أعتقد أن من مصلحتنا كأوروبيين وأوكرانيين إيجاد أساس مناسب لاستئناف هذه المناقشة".
ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، أشار ماكرون أن على الأوروبيين إيجاد طريقة للقيام بذلك "في الأسابيع المقبلة".