أوشاكوف: تعديلات كييف وبروكسل على "الخطة الأمريكية" لا تقرب الاتفاق

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن "التغييرات التي أدخلها الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على خطة السلام الأمريكية، لا تقرّب الاتفاق". 21.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف للصحفيين: "أنا على ثقة تامة بأن البنود التي أدخلها الأوروبيون، بالتعاون مع الأوكرانيين، والتي يحاولون إدخالها، تنتهك الوثائق بشكل واضح وتقوض إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد". وأشار إلى أنه لم يطّلع حتى الآن على الوثائق الأمريكية بشأن التسوية السلمية بعد المناقشات مع أوروبا وكييف.وأجاب أوشاكوف متوجها للصحفيين، عندما سئل عما إذا كانت اتصالات ديميترييف (الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي) مع الجانب الأوكراني يمكن أن تتم في ميامي: "لا أعرف، لا أعرف ما إذا كان هناك أوكرانيون هناك". وأشار أوشاكوف إلى أن ديميترييف ذهب إلى ميامي للتحدث مع الشركاء الأمريكيين.ووفقا له، فإن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، "غير مطروح حاليًا ولا يجري العمل عليه".وأعلن كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه في طريقه إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، إنه "لن يكون هناك اتفاق سلام لأوكرانيا دون موافقة روسيا، لكن موافقة كييف مطلوبة أيضًا".إعلام أمريكي يكشف عن 5 نقاط جوهرية تعرقل "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيادميترييف: تجميد مخطط الاتحاد الأوروبي ضربة لدعاة الحرب بقيادة أورسولا الفاشلة

