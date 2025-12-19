https://sarabic.ae/20251219/دميترييف-تجميد-مخطط-الاتحاد-الأوروبي-ضربة-لدعاة-الحرب-بقيادة-أورسولا-الفاشلة-1108319753.html

دميترييف: تجميد مخطط الاتحاد الأوروبي ضربة لدعاة الحرب بقيادة أورسولا الفاشلة

دميترييف: تجميد مخطط الاتحاد الأوروبي ضربة لدعاة الحرب بقيادة أورسولا الفاشلة

وصف كيريل ديميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن القرار الذي اتخذ بعد اجتماع استمر ساعة... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T07:04+0000

2025-12-19T07:04+0000

2025-12-19T07:12+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

وكتب معلقا على رفض الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية على منصة "إكس": "إذا كان هذا صحيحا، فإن تأجيل المخطط غير القانوني، المقترح في الاتحاد الأوروبي في الأصل للاستفادة من الاحتياطيات الأجنبية الروسية لتمويل أوكرانيا هو فوز كبير للقانون والمنطق السليم، ولأصوات العقل في أوروبا التي تحمي الاتحاد الأوروبي / يوروكلير (في الوقت الحالي)".وتابع: "لقد فاز القانون والحس السليم حتى الآن"وقال ديميترييف: "شاهد العالم كله للتو أنك تفشل في حث الآخرين على خرق القانون". كتب ديميترييف: "يجب على أورسولا وميرتس الاستقالة إذا أرادا إثبات "القناعة والوحدة والعزيمة" التي وعدا بها، بعد فشلهما في تأمين النقل غير القانوني للاحتياطيات الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي. لقد استنفدا كل رصيدهما السياسي، ووعدا بتحقيق نتائج، لكنهما مُنيا بفشل ذريع. عليهما الاستقالة".وقالت ممثلة الرئاسة الروسية لدى مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا كانت مجموعة العشرين تنوي الحديث عن استقرار النظام المالي العالمي وضمان النمو، فإن قرارات مثل تجميد الأصول الروسية، والتي هي في جوهرها سرقة خالصة، تقوض أسس النمو والاستقرار".أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أصولاً خاصة أكثر في روسيا، ويمكن لروسيا تجميدها كرد فعل انتقامي.دميترييف: مصادرة الأصول الروسية اعتداء خطير على النظام المالي الدوليخبير: مصادرة الأصول الروسية خطوة خطيرة قد تقود إلى تفكك الاتحاد الأوروبي

