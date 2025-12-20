عربي
لافروف يشارك في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة
إعلام أمريكي يكشف عن 5 نقاط جوهرية تعرقل "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف عن 5 نقاط جوهرية تعرقل "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه "على الرغم من استمرار المناقشات حول خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا، لأسابيع عدة، وانتهاء العمل على المسودة، التي اقترحتها...
وذكرت صحيفة أمريكية 5 قضايا رئيسية بين موسكو وكييف، تشكل عائقًا أمام تحقيق السلام، أولها "القضية الإقليمية".الأراضيوصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بأنه في حال رفض الحوار، "ستُحرّر روسيا أراضيها التاريخية بالقوة العسكرية".الناتو ورغبة أوكرانيا في الانضمام إليهرغم اعتراف كييف بأن "الخطة الأمريكية" لا تتضمن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، رفضت كييف المطالبات بتخلي البلاد عن الانضمام إلى الناتو. وتعارض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الحلف، إذ يُعدّ الحياد وعدم الانحياز وعدم امتلاك أوكرانيا للأسلحة النووية، من بين الشروط التي حددتها روسيا للتوصل إلى تسوية.وأضافت الصحيفة: "لم تتغير الأسباب الجذرية للصراع، تطلعات أوكرانيا تجاه الغرب وتوسع الناتو".حجم الجيش الأوكرانياللغة الروسيةوقد تضمنت "الخطة الأمريكية" الأصلية بندًا يعترف باللغة الروسية كلغة رسمية للدولة في أوكرانيا. ووفقًا لاستطلاعات رأي نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز"، يتحدث نحو 32% من الأوكرانيين اللغة الروسية أو مزيجًا من الروسية والأوكرانية في المنزل.محطة زابوريجيه للطاقة النوويةتنتقد كييف المقترح الأمريكي بتقاسم إدارة محطة زابوريجيه النووية بين روسيا وأوكرانيا، مشيرةً إلى "عدم وجود اتفاق حول عدد من القضايا، بما في ذلك سلامة المحطة". وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو لا تستبعد التعاون مع واشنطن بشأن سلامة وتشغيل المحطة النووية. وفي الوقت ذاته، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى عدم وجود أمثلة على الاستخدام المشترك لمحطات الطاقة النووية في أي مكان في العالم.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه في طريقه إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقًا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر أمريكية وروسية، بأن "الخطة الأمريكية المكوّنة من 28 نقطة، مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب، للتوصل إلى صفقة في غزة".إعلام: زيارة مرتقبة لدميترييف إلى ميامي لإجراء محادثات حول تسوية النزاع في أوكرانياإعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس
أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه "على الرغم من استمرار المناقشات حول خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا، لأسابيع عدة، وانتهاء العمل على المسودة، التي اقترحتها الولايات المتحدة، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال بعيد المنال، حيث يختلف الطرفان حول عدد من القضايا الأساسية".
وذكرت صحيفة أمريكية 5 قضايا رئيسية بين موسكو وكييف، تشكل عائقًا أمام تحقيق السلام، أولها "القضية الإقليمية".

الأراضي

تُصر روسيا على سحب أوكرانيا قواتها من دونباس، في غضون ذلك، تُمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على أوكرانيا للاستجابة لمطالب روسيا، بإنهاء سريع للنزاع.

وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بأنه في حال رفض الحوار، "ستُحرّر روسيا أراضيها التاريخية بالقوة العسكرية".

الناتو ورغبة أوكرانيا في الانضمام إليه

رغم اعتراف كييف بأن "الخطة الأمريكية" لا تتضمن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، رفضت كييف المطالبات بتخلي البلاد عن الانضمام إلى الناتو. وتعارض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الحلف، إذ يُعدّ الحياد وعدم الانحياز وعدم امتلاك أوكرانيا للأسلحة النووية، من بين الشروط التي حددتها روسيا للتوصل إلى تسوية.
وأضافت الصحيفة: "لم تتغير الأسباب الجذرية للصراع، تطلعات أوكرانيا تجاه الغرب وتوسع الناتو".

حجم الجيش الأوكراني

بالإضافة إلى ذلك، ما تزال القضايا المتعلقة بحجم القوات المسلحة الأوكرانية عالقة. في البداية، اقترحت الولايات المتحدة خفض حجم القوات المسلحة الأوكرانية إلى 600 ألف فرد، بينما دعت أوكرانيا ودول أوروبية إلى رفع الحد الأقصى إلى 800 ألف فرد، وتتضمن المذكرة الروسية بشأن التسوية، التي قدمتها موسكو إلى كييف، خلال مفاوضات إسطنبول الصيف الماضي، بندًا يحدد الحد الأقصى لحجم القوات المسلحة الأوكرانية.

اللغة الروسية

وقد تضمنت "الخطة الأمريكية" الأصلية بندًا يعترف باللغة الروسية كلغة رسمية للدولة في أوكرانيا. ووفقًا لاستطلاعات رأي نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز"، يتحدث نحو 32% من الأوكرانيين اللغة الروسية أو مزيجًا من الروسية والأوكرانية في المنزل.

محطة زابوريجيه للطاقة النووية

تنتقد كييف المقترح الأمريكي بتقاسم إدارة محطة زابوريجيه النووية بين روسيا وأوكرانيا، مشيرةً إلى "عدم وجود اتفاق حول عدد من القضايا، بما في ذلك سلامة المحطة". وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو لا تستبعد التعاون مع واشنطن بشأن سلامة وتشغيل المحطة النووية. وفي الوقت ذاته، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى عدم وجود أمثلة على الاستخدام المشترك لمحطات الطاقة النووية في أي مكان في العالم.
دميترييف يتوجه إلى ميامي لإجراء محادثات بشأن التسوية الأوكرانية
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه في طريقه إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، إنه "لن يكون هناك اتفاق سلام لأوكرانيا دون موافقة روسيا، لكن موافقة كييف مطلوبة أيضًا".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقًا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.

وقدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكوّنة من 28 نقطة، عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف، لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر أمريكية وروسية، بأن "الخطة الأمريكية المكوّنة من 28 نقطة، مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب، للتوصل إلى صفقة في غزة".
