إعلام أمريكي يكشف عن 5 نقاط جوهرية تعرقل "الخطة الأمريكية" للتسوية في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه "على الرغم من استمرار المناقشات حول خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا، لأسابيع عدة، وانتهاء العمل على المسودة، التي اقترحتها... 20.12.2025

وذكرت صحيفة أمريكية 5 قضايا رئيسية بين موسكو وكييف، تشكل عائقًا أمام تحقيق السلام، أولها "القضية الإقليمية".الأراضيوصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بأنه في حال رفض الحوار، "ستُحرّر روسيا أراضيها التاريخية بالقوة العسكرية".الناتو ورغبة أوكرانيا في الانضمام إليهرغم اعتراف كييف بأن "الخطة الأمريكية" لا تتضمن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، رفضت كييف المطالبات بتخلي البلاد عن الانضمام إلى الناتو. وتعارض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الحلف، إذ يُعدّ الحياد وعدم الانحياز وعدم امتلاك أوكرانيا للأسلحة النووية، من بين الشروط التي حددتها روسيا للتوصل إلى تسوية.وأضافت الصحيفة: "لم تتغير الأسباب الجذرية للصراع، تطلعات أوكرانيا تجاه الغرب وتوسع الناتو".حجم الجيش الأوكرانياللغة الروسيةوقد تضمنت "الخطة الأمريكية" الأصلية بندًا يعترف باللغة الروسية كلغة رسمية للدولة في أوكرانيا. ووفقًا لاستطلاعات رأي نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز"، يتحدث نحو 32% من الأوكرانيين اللغة الروسية أو مزيجًا من الروسية والأوكرانية في المنزل.محطة زابوريجيه للطاقة النوويةتنتقد كييف المقترح الأمريكي بتقاسم إدارة محطة زابوريجيه النووية بين روسيا وأوكرانيا، مشيرةً إلى "عدم وجود اتفاق حول عدد من القضايا، بما في ذلك سلامة المحطة". وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو لا تستبعد التعاون مع واشنطن بشأن سلامة وتشغيل المحطة النووية. وفي الوقت ذاته، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى عدم وجود أمثلة على الاستخدام المشترك لمحطات الطاقة النووية في أي مكان في العالم.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه في طريقه إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقًا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر أمريكية وروسية، بأن "الخطة الأمريكية المكوّنة من 28 نقطة، مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب، للتوصل إلى صفقة في غزة".إعلام: زيارة مرتقبة لدميترييف إلى ميامي لإجراء محادثات حول تسوية النزاع في أوكرانياإعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس

