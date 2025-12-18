https://sarabic.ae/20251218/إعلام-دميترييف-سيزرو-ميامي-لإجراء-محادثات-تتعلق-بأوكرانيا-1108291832.html
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مطلع في البيت الأبيض أنه "من المتوقع أن يزور، كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي،
وبحسب وسائل الإعلام هذه فإنه "من المتوقع أن يزور كيريل دميترييف ميامي نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ومستشارالرئيس الأمريكي ترامب وصهره جاريد كوشنر بشأن خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وذكرت وسائل الإعلام ذاتها أن "وفدا أوكرانيا يعتزم القدوم إلى ميامي هذا الأسبوع".أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، رغم أنه لم يكن يعرف شيئا عن روسيا في السابق، يمتلك أفضل الصفات التي تؤهله ليكون مفاوضا لحل النزاع في أوكرانيا.وأضاف: لدي أشخاص آخرون، وهم أيضا صناع صفقات ممتازون، لكنك تضطر معهم إلى الدخول في حرب عالمية ثالثة قبل إتمام أي صفقة.
إعلام: دميترييف سيزرو ميامي لإجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا
07:52 GMT 18.12.2025 (تم التحديث: 07:56 GMT 18.12.2025)
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مطلع في البيت الأبيض أنه "من المتوقع أن يزور، كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ميامي نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول أوكرانيا.
وبحسب وسائل الإعلام هذه فإنه "من المتوقع أن يزور كيريل دميترييف ميامي نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف
ومستشارالرئيس الأمريكي ترامب وصهره جاريد كوشنر بشأن خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وذكرت وسائل الإعلام ذاتها أن "وفدا أوكرانيا يعتزم القدوم إلى ميامي هذا الأسبوع".
وأضافت وسائل الإعلام هذه أن "الوفد الأوكراني سيترأسه، رستم أوميروف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ومن المتوقع أن يصل إلى ميامي هذا الاسبوع".
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، رغم أنه لم يكن يعرف شيئا عن روسيا في السابق، يمتلك أفضل الصفات التي تؤهله ليكون مفاوضا لحل النزاع في أوكرانيا
وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن "ستيف مبرم عظيم للصفقات، لكنني لاحظت شيئا واحدا فيه، وهو أنه يمتلك شخصية استثنائية، كان يعمل في مجال العقارات في نيويورك، كان يعرف اليسيرعن الأنهار وحدود الأراضي في روسيا وفي الأماكن المختلفة التي يعمل عليها الآن، لم يكن يعرف شيئا عن ذلك".
وأضاف: لدي أشخاص آخرون، وهم أيضا صناع صفقات ممتازون، لكنك تضطر معهم إلى الدخول في حرب عالمية ثالثة قبل إتمام أي صفقة.