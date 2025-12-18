https://sarabic.ae/20251218/إعلام-دميترييف-سيزرو-ميامي-لإجراء-محادثات-تتعلق-بأوكرانيا-1108291832.html

إعلام: دميترييف سيزرو ميامي لإجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

إعلام: دميترييف سيزرو ميامي لإجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مطلع في البيت الأبيض أنه "من المتوقع أن يزور، كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي،...

وبحسب وسائل الإعلام هذه فإنه "من المتوقع أن يزور كيريل دميترييف ميامي نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ومستشارالرئيس الأمريكي ترامب وصهره جاريد كوشنر بشأن خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وذكرت وسائل الإعلام ذاتها أن "وفدا أوكرانيا يعتزم القدوم إلى ميامي هذا الأسبوع".أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، رغم أنه لم يكن يعرف شيئا عن روسيا في السابق، يمتلك أفضل الصفات التي تؤهله ليكون مفاوضا لحل النزاع في أوكرانيا.وأضاف: لدي أشخاص آخرون، وهم أيضا صناع صفقات ممتازون، لكنك تضطر معهم إلى الدخول في حرب عالمية ثالثة قبل إتمام أي صفقة.إعلام: بريطانيا تكمل استعداداتها لنشر قوات "حفظ السلام" في أوكرانيابيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

