إعلام: دميترييف سيزرو ميامي لإجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
إعلام: دميترييف سيزرو ميامي لإجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مطلع في البيت الأبيض أنه "من المتوقع أن يزور، كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي،... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب وسائل الإعلام هذه فإنه "من المتوقع أن يزور كيريل دميترييف ميامي نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ومستشارالرئيس الأمريكي ترامب وصهره جاريد كوشنر بشأن خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وذكرت وسائل الإعلام ذاتها أن "وفدا أوكرانيا يعتزم القدوم إلى ميامي هذا الأسبوع".أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، رغم أنه لم يكن يعرف شيئا عن روسيا في السابق، يمتلك أفضل الصفات التي تؤهله ليكون مفاوضا لحل النزاع في أوكرانيا.وأضاف: لدي أشخاص آخرون، وهم أيضا صناع صفقات ممتازون، لكنك تضطر معهم إلى الدخول في حرب عالمية ثالثة قبل إتمام أي صفقة.إعلام: بريطانيا تكمل استعداداتها لنشر قوات "حفظ السلام" في أوكرانيابيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
07:52 GMT 18.12.2025 (تم التحديث: 07:56 GMT 18.12.2025)
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مطلع في البيت الأبيض أنه "من المتوقع أن يزور، كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ميامي نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول أوكرانيا.
وبحسب وسائل الإعلام هذه فإنه "من المتوقع أن يزور كيريل دميترييف ميامي نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ومستشارالرئيس الأمريكي ترامب وصهره جاريد كوشنر بشأن خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
طمعا بنهب احتياطيات روسيا... دميترييف يفضح سبب تصريحات الغرب التصعيدية
16 ديسمبر, 07:22 GMT
وذكرت وسائل الإعلام ذاتها أن "وفدا أوكرانيا يعتزم القدوم إلى ميامي هذا الأسبوع".

وأضافت وسائل الإعلام هذه أن "الوفد الأوكراني سيترأسه، رستم أوميروف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ومن المتوقع أن يصل إلى ميامي هذا الاسبوع".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
زيلينسكي: لا تقدم حتى الآن في المباحثات مع واشنطن بشأن القضايا الإقليمية
16 ديسمبر, 04:38 GMT
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، رغم أنه لم يكن يعرف شيئا عن روسيا في السابق، يمتلك أفضل الصفات التي تؤهله ليكون مفاوضا لحل النزاع في أوكرانيا.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن "ستيف مبرم عظيم للصفقات، لكنني لاحظت شيئا واحدا فيه، وهو أنه يمتلك شخصية استثنائية، كان يعمل في مجال العقارات في نيويورك، كان يعرف اليسيرعن الأنهار وحدود الأراضي في روسيا وفي الأماكن المختلفة التي يعمل عليها الآن، لم يكن يعرف شيئا عن ذلك".

وأضاف: لدي أشخاص آخرون، وهم أيضا صناع صفقات ممتازون، لكنك تضطر معهم إلى الدخول في حرب عالمية ثالثة قبل إتمام أي صفقة.
إعلام: بريطانيا تكمل استعداداتها لنشر قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا
بيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
