طمعا بنهب احتياطيات روسيا... دميترييف يفضح سبب تصريحات الغرب التصعيدية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
طمعا بنهب احتياطيات روسيا... دميترييف يفضح سبب تصريحات الغرب التصعيدية
سبوتنيك عربي
علّق كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على تصريحات مسؤولين عسكريين وأمنيين...
روسيا
أخبار روسيا اليوم
بريطانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
وشارك دميترييف، تقريرًا حول تصريحات، حذّر خلالها رئيس الأركان البريطاني ريتشارد نايتون، من أن "أبناء وبنات المملكة المتحدة قد يحتاجون إلى الاستعداد للقتال".وذلك عقب خطابٍ منفصلٍ ألقته رئيسة جهاز الاستخبارات البريطاني "إم أي 6"، بليز ميترويلي، التي حذّرت بدورها من تنامي ما سمته بـ"التهديد الروسي".وأضاف: "ليس فقط (الترويج حول الخطر الروسي) لصرف الأنظار عن الهجرة الجماعية، وعصابات التجنيد، وتزايد الجريمة، والتدهور الاقتصادي، بل إنّ دعاة الحرب العالميين الفاسدين يُريدون ببساطة نهب الاحتياطيات الروسية، التي يطمحون لسرقتها".وانتقد ديميترييف، تصرفات الاتحاد الأوروبي سابقا، واعتبر يوم أمس الاثنين، أن "محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية والنظام المالي الدولي".وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".وزارة الدفاع البريطانية تعلن مقتل أحد جنودها في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251213/دميترييف-محاولات-فون-دير-لاين-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-تقوض-النظام-المالي-العالمي-1108119346.html
بريطانيا
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
علّق كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على تصريحات مسؤولين عسكريين وأمنيين بريطانيين، مبيّنا السبب الحقيقي القابع خلف أقوالهم.
وشارك دميترييف، تقريرًا حول تصريحات، حذّر خلالها رئيس الأركان البريطاني ريتشارد نايتون، من أن "أبناء وبنات المملكة المتحدة قد يحتاجون إلى الاستعداد للقتال".
وذلك عقب خطابٍ منفصلٍ ألقته رئيسة جهاز الاستخبارات البريطاني "إم أي 6"، بليز ميترويلي، التي حذّرت بدورها من تنامي ما سمته بـ"التهديد الروسي".
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
دميترييف: محاولات فون دير لاين الاستيلاء على الأصول الروسية تقوض النظام المالي العالمي
13 ديسمبر, 11:30 GMT

وعلق دميترييف على التقرير بالقول: "لماذا تُروّج دول الناتو والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فجأةً لروايةٍ مقولبة ومثيرة للذعر حول الخطر الروسي؟".

وأضاف: "ليس فقط (الترويج حول الخطر الروسي) لصرف الأنظار عن الهجرة الجماعية، وعصابات التجنيد، وتزايد الجريمة، والتدهور الاقتصادي، بل إنّ دعاة الحرب العالميين الفاسدين يُريدون ببساطة نهب الاحتياطيات الروسية، التي يطمحون لسرقتها".
وانتقد ديميترييف، تصرفات الاتحاد الأوروبي سابقا، واعتبر يوم أمس الاثنين، أن "محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية والنظام المالي الدولي".
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".
وزارة الدفاع البريطانية تعلن مقتل أحد جنودها في أوكرانيا
