طمعا بنهب احتياطيات روسيا... دميترييف يفضح سبب تصريحات الغرب التصعيدية
علّق كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على تصريحات مسؤولين عسكريين وأمنيين... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وشارك دميترييف، تقريرًا حول تصريحات، حذّر خلالها رئيس الأركان البريطاني ريتشارد نايتون، من أن "أبناء وبنات المملكة المتحدة قد يحتاجون إلى الاستعداد للقتال".وذلك عقب خطابٍ منفصلٍ ألقته رئيسة جهاز الاستخبارات البريطاني "إم أي 6"، بليز ميترويلي، التي حذّرت بدورها من تنامي ما سمته بـ"التهديد الروسي".وأضاف: "ليس فقط (الترويج حول الخطر الروسي) لصرف الأنظار عن الهجرة الجماعية، وعصابات التجنيد، وتزايد الجريمة، والتدهور الاقتصادي، بل إنّ دعاة الحرب العالميين الفاسدين يُريدون ببساطة نهب الاحتياطيات الروسية، التي يطمحون لسرقتها".وانتقد ديميترييف، تصرفات الاتحاد الأوروبي سابقا، واعتبر يوم أمس الاثنين، أن "محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية والنظام المالي الدولي".وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".
علّق كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على تصريحات مسؤولين عسكريين وأمنيين بريطانيين، مبيّنا السبب الحقيقي القابع خلف أقوالهم.
وشارك دميترييف، تقريرًا حول تصريحات، حذّر خلالها رئيس الأركان البريطاني ريتشارد نايتون، من أن "أبناء وبنات المملكة المتحدة قد يحتاجون إلى الاستعداد للقتال".
وذلك عقب خطابٍ منفصلٍ ألقته رئيسة جهاز الاستخبارات البريطاني "إم أي 6"، بليز ميترويلي، التي حذّرت بدورها من تنامي ما سمته بـ"التهديد الروسي".
وعلق دميترييف على التقرير بالقول: "لماذا تُروّج دول الناتو والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فجأةً لروايةٍ مقولبة ومثيرة للذعر حول الخطر الروسي؟".
وأضاف: "ليس فقط (الترويج حول الخطر الروسي) لصرف الأنظار عن الهجرة الجماعية، وعصابات التجنيد، وتزايد الجريمة، والتدهور الاقتصادي، بل إنّ دعاة الحرب العالميين الفاسدين يُريدون ببساطة نهب الاحتياطيات الروسية، التي يطمحون لسرقتها".
وانتقد ديميترييف، تصرفات الاتحاد الأوروبي سابقا، واعتبر يوم أمس الاثنين، أن "محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية والنظام المالي الدولي".
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".