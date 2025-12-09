https://sarabic.ae/20251209/وزارة-الدفاع-البريطانية-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-أوكرانيا--1107993990.html
وزارة الدفاع البريطانية تعلن مقتل أحد جنودها في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي من الجيش البريطاني في أوكرانيا صباح اليوم. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الدفاع في بيان لها أن "الجندي أُصيب في حادث مأساوي أثناء مشاهدته القوات الأوكرانية تختبر قدرة دفاعية جديدة بعيدًا عن خط المواجهة"، وفق البيان. وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ عائلة المتوفى بالحادث.من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوم السبت الماضي، بأن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سيشاركون في المشاورات الخاصة بالخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والمقرر عقدها في سويسرا.
وذكرت الدفاع في بيان لها أن "الجندي أُصيب في حادث مأساوي أثناء مشاهدته القوات الأوكرانية تختبر قدرة دفاعية جديدة بعيدًا عن خط المواجهة"، وفق البيان.
وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ عائلة المتوفى بالحادث.
وأعرب وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، عن حزنه الشديد لوفاة الجندي البريطاني، وعن تعازيه لعائلته وأصدقائه وزملائه.
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوم السبت الماضي، بأن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سيشاركون في المشاورات الخاصة بالخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والمقرر عقدها في سويسرا.