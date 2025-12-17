https://sarabic.ae/20251217/إعلام-بريطانيا-تكمل-استعداداتها-لنشر-قوات-حفظ-السلام-في-أوكرانيا-1108285408.html

إعلام: بريطانيا تكمل استعداداتها لنشر قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا

إعلام: بريطانيا تكمل استعداداتها لنشر قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية بأن بريطانيا تكثف وتيرة استعداداتها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، حيث تعمل على شراء... 17.12.2025

وجاء في التقرير المنشور في تلك الوسائل نقلا عن المصدر: "تسرّع بريطانيا من وتيرة استعداداتها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، وشراء المعدات اللازمة، ووضع اللمسات الأخيرة على خطط النشر، ويبدي المسؤولون ثقة بأن اتفاق السلام بات أقرب من أي وقت مضى، حيث يستعد المفاوضون الأمريكيون لتقديم مقترح مدعوم من أوكرانيا إلى الكرملين".وأكد التقرير أن بريطانيا ستنقل القوات مباشرة من أراضيها، دون استخدام القوات الموجودة في دول أخرى مثل إستونيا،وأوضح التقرير أنه "في حال استدعت الحاجة إلى انتشار سريع، سيتم نشر اللواء السادس عشر المحمول جوا، الذي يضم قوة الرد السريع التابعة للجيش البريطاني، في أوكرانيا. وقد شارك اللواء سابقاً في عملية الإخلاء من كابول، في أغسطس/آب 2022، ومن السودان في أبريل/نيسان 2023".في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول، عقدت محادثات في برلين حول تسوية النزاع الأوكراني، بمشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وفلاديمير زيلينسكي. وعقب المحادثات، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانًا، يوم الاثنين، بشأن ضمانات لأوكرانيا وتدابير لحل النزاع، بما في ذلك اقتراح نشر قوة متعددة الجنسيات في البلاد والحفاظ على قوام القوات المسلحة الأوكرانية بما لا يقل عن 800 ألف جندي.وتواصل الإدارة الأمريكية بحث خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما جددت موسكو تأكيدها على استعدادها للحوار وبقائها منفتحة على مناقشات تعقد في إطار "منصة أنكوريدج".ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها جوهرية للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما أشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها أثر إيجابي على مسار المحادثات وطبيعتها.الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمقبوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها

