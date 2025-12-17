https://sarabic.ae/20251217/بيلاؤوسوف-قوات-الناتو-تكثف-استعداداتها-لمواجهة-مع-روسيا--عاجل-1108266108.html

بيلاؤوسوف: قوات الناتو تكثف استعداداتها لمواجهة مع روسيا- عاجل

بيلاؤوسوف: قوات الناتو تكثف استعداداتها لمواجهة مع روسيا- عاجل

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة لحلف الناتو بدأت استعدادات مكثفة لمواجهة محتملة مع روسيا في مطلع العقد الثالث من... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-17T11:23+0000

2025-12-17T11:23+0000

2025-12-17T12:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg

وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "في الوقت نفسه (مع استمرار الصراع الأوكراني)، بدأت القوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو استعدادات مكثفة لمواجهة محتملة مع روسيا في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي".وأشار إلى أن القوات الروسية تقوم بنزع الألغام في المناطق المحررة، وتمت إزالة الألغام من مساحة 150 ألف هكتار في مقاطعات بيلوغورود وكورسك وبريانسك.وأوضح بيلاؤوسوف أن السيطرة على كراسني ليمان يمهد الطريق لقواتنا لحصار سلوفيانسك، وهي مركز لوجستي حيوي للقوات المسلحة الأوكرانية.وأوضح أن سيطرة القوات المسلحة الروسية على كوبيانسك ستؤدي إلى توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعة خاركوف وتقليل خطر القصف لجمهورية لوغانسك الشعبية.وأكد أن تحرير ديميتروف وكراسنوأرميسك سيمثّل أكبر هزيمة للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس خلال الفترة الأخيرة، وقال: "سيمثل تحرير كراسنوارميسك وديميتروف أكبر هزيمة للجيش الأوكراني في دونباس خلال الفترة الأخيرة".وأشار إلى أن وتيرة تزويد القوات المسلحة بالمعدات والذخيرة زادت بمعدل الثلث مقارنة بالعام الماضي وقال: "في عام 2025 خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 103 ألف قطعة سلاح من بينها 5500 قطعة سلاح غربية الصنع وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024".ولفت إلى أن سرعة تحرك القوات المسلحة الروسية تتزايد إلى الجبهة الأمامية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويجري تعزيز حمايتها من الطائرات المسيرة.وأكد أن إدخال منظومة المجال المعلوماتي الموحد الآمن والتي تسمح لكل الوحدات الوجود في بيئة اتصالات آمنة وموثوقة.وأوضح أن أولوية وزارة الدفاع الروسية هي تحديث القوات المسلحة مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الخارجية وتطوير التقنيات المبتكرة.ولفت إلى أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية لعام 2026 هي الحفاظ على وتيرة الهجوم الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقال:"المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية لعام 2026 هي الحفاظ على وتيرة الهجوم الحالي".وأضاف: "في عام 2025 ضمت القوات المسلحة الروسية 5 فرق و13 لواء و30 فوجا وفي عام 2026 من المقرر تشكيل 4 فرق و14 لواء و39 فوجا إضافيا".وأكد أن حجم إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات ارتفع في عام 2025 بمقدار الثلث مقارنة بعام 2024، وقال: "ارتفع حجم توريد الأسلحة الأساسية والمعدات العسكرية والذخيرة للقوات هذا العام بمقدار الثلث مقارنة بعام 2024".وأشار إلى أن قدرة أوكرانيا على إنتاج الطاقة انخفضت إلى أكثر من النصف، حيث تعطلت أكثر من 70% من محطات الطاقة الحرارية وأكثر من 37% من محطات الطاقة الكهرومائية".وأكد أنه سيتم إدخال صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي إلى الخدمة قبل نهاية العام.وأوضح أن روسيا حققت تفوقاً مضاعفاً على أوكرانيا في استخدام الطائرات المسيّرة التكتيكية في القتال، وأن اختبار أكثر من ألف نموذج سلاح جديد في المعركة بما في ذلك مسيرات "غيران-2 " وروبوتات "كوريير".وأشار إلى أن قدرة المجمع الصناعي العسكري الأوكراني على الإنتاج الضخم للأسلحة قد انخفضت إلى النصف تقريبا.وأوضح أن روسيا عززت تعاونها مع القوات المسلحة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، مشيرا إلى أن يجب على القوات المسلحة الروسية مواصلة فرض إرادتها على العدو واختراق الدفاعات الأوكرانية وتدمير مجموعات قواتها.ولفت إلى ان هذا العام تم إجراء 23 مناورة دولية بمشاركة روسية وكان أكبرها مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية.وأوضح أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من القضاء على ما يقرب من 1.5 مليون جندي وضابط من ضباط العدو هذه هي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير/شباط 2022.بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهاتبوتين: إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقا للخطة الموضوعة

https://sarabic.ae/20251217/بث-مباشر-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يشارك-في-اجتماع-موسع-لمجلس-وزارة-الدفاع-الروسية-1108265817.html

https://sarabic.ae/20251212/بوتين-البحث-عن-حلول-للمشاكل-الدولية-يجب-أن-يأخذ-في-الاعتبار-آراء-جميع-البلدان--عاجل-1108070638.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية سبوتنيك عربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية 2025-12-17T11:23+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم