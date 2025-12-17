https://sarabic.ae/20251217/بيلاؤوسوف-قوات-الناتو-تكثف-استعداداتها-لمواجهة-مع-روسيا--عاجل-1108266108.html
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "في الوقت نفسه (مع استمرار الصراع الأوكراني)، بدأت القوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو استعدادات مكثفة لمواجهة محتملة مع روسيا في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي".وأشار إلى أن القوات الروسية تقوم بنزع الألغام في المناطق المحررة، وتمت إزالة الألغام من مساحة 150 ألف هكتار في مقاطعات بيلوغورود وكورسك وبريانسك.وأوضح بيلاؤوسوف أن السيطرة على كراسني ليمان يمهد الطريق لقواتنا لحصار سلوفيانسك، وهي مركز لوجستي حيوي للقوات المسلحة الأوكرانية.وأوضح أن سيطرة القوات المسلحة الروسية على كوبيانسك ستؤدي إلى توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعة خاركوف وتقليل خطر القصف لجمهورية لوغانسك الشعبية.وأكد أن تحرير ديميتروف وكراسنوأرميسك سيمثّل أكبر هزيمة للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس خلال الفترة الأخيرة، وقال: "سيمثل تحرير كراسنوارميسك وديميتروف أكبر هزيمة للجيش الأوكراني في دونباس خلال الفترة الأخيرة".وأشار إلى أن وتيرة تزويد القوات المسلحة بالمعدات والذخيرة زادت بمعدل الثلث مقارنة بالعام الماضي وقال: "في عام 2025 خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 103 ألف قطعة سلاح من بينها 5500 قطعة سلاح غربية الصنع وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024".ولفت إلى أن سرعة تحرك القوات المسلحة الروسية تتزايد إلى الجبهة الأمامية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويجري تعزيز حمايتها من الطائرات المسيرة.وأكد أن إدخال منظومة المجال المعلوماتي الموحد الآمن والتي تسمح لكل الوحدات الوجود في بيئة اتصالات آمنة وموثوقة.وأوضح أن أولوية وزارة الدفاع الروسية هي تحديث القوات المسلحة مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الخارجية وتطوير التقنيات المبتكرة.ولفت إلى أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية لعام 2026 هي الحفاظ على وتيرة الهجوم الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقال:"المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية لعام 2026 هي الحفاظ على وتيرة الهجوم الحالي".وأضاف: "في عام 2025 ضمت القوات المسلحة الروسية 5 فرق و13 لواء و30 فوجا وفي عام 2026 من المقرر تشكيل 4 فرق و14 لواء و39 فوجا إضافيا".وأكد أن حجم إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات ارتفع في عام 2025 بمقدار الثلث مقارنة بعام 2024، وقال: "ارتفع حجم توريد الأسلحة الأساسية والمعدات العسكرية والذخيرة للقوات هذا العام بمقدار الثلث مقارنة بعام 2024".وأشار إلى أن قدرة أوكرانيا على إنتاج الطاقة انخفضت إلى أكثر من النصف، حيث تعطلت أكثر من 70% من محطات الطاقة الحرارية وأكثر من 37% من محطات الطاقة الكهرومائية".وأكد أنه سيتم إدخال صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي إلى الخدمة قبل نهاية العام.وأوضح أن روسيا حققت تفوقاً مضاعفاً على أوكرانيا في استخدام الطائرات المسيّرة التكتيكية في القتال، وأن اختبار أكثر من ألف نموذج سلاح جديد في المعركة بما في ذلك مسيرات "غيران-2 " وروبوتات "كوريير".وأشار إلى أن قدرة المجمع الصناعي العسكري الأوكراني على الإنتاج الضخم للأسلحة قد انخفضت إلى النصف تقريبا.وأوضح أن روسيا عززت تعاونها مع القوات المسلحة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، مشيرا إلى أن يجب على القوات المسلحة الروسية مواصلة فرض إرادتها على العدو واختراق الدفاعات الأوكرانية وتدمير مجموعات قواتها.ولفت إلى ان هذا العام تم إجراء 23 مناورة دولية بمشاركة روسية وكان أكبرها مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية.وأوضح أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من القضاء على ما يقرب من 1.5 مليون جندي وضابط من ضباط العدو هذه هي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير/شباط 2022.بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهاتبوتين: إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقا للخطة الموضوعة
أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة لحلف الناتو بدأت استعدادات مكثفة لمواجهة محتملة مع روسيا في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "في الوقت نفسه (مع استمرار الصراع الأوكراني)، بدأت القوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو استعدادات مكثفة لمواجهة محتملة مع روسيا في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي".
وأشار إلى أن القوات الروسية تقوم بنزع الألغام في المناطق المحررة، وتمت إزالة الألغام من مساحة 150 ألف هكتار في مقاطعات بيلوغورود وكورسك وبريانسك.
وأوضح بيلاؤوسوف أن السيطرة على كراسني ليمان يمهد الطريق لقواتنا لحصار سلوفيانسك، وهي مركز لوجستي حيوي للقوات المسلحة الأوكرانية
.
وأكد أن القوات المسلحة الروسية تقاتل من أجل مدينة قنسطنطينوفكا وهي مفتاح تحرير مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك، وبهذا تكون القوات الروسية قد سيطرت على كامل دونتيسك.
وأوضح أن سيطرة القوات المسلحة الروسية على كوبيانسك ستؤدي إلى توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعة خاركوف وتقليل خطر القصف لجمهورية لوغانسك الشعبية.
حررت وحدات قوات مجموعة "الغرب" مدينة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي يحاول العدو استعادتها دون جدوى. حيث عبر هذه المدينة تمر طرق إمداد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. إن هذا سيوسع "الشريط الأمني" في مقاطعة خاركوف ويقلل من خطر قصف العدو للمناطق الشمالية من جمهورية لوغانسك الشعبية.
أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي
وأكد أن تحرير ديميتروف وكراسنوأرميسك سيمثّل أكبر هزيمة للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس خلال الفترة الأخيرة، وقال: "سيمثل تحرير كراسنوارميسك وديميتروف أكبر هزيمة للجيش الأوكراني في دونباس خلال الفترة الأخيرة".
ولفت إلى أن تحرير غوليايبولي مستمر، وأن السيطرة عليها ستمهد الطريق لتحرير مقاطعة زابوروجيه بأكمله، وقال: "يستمر تحرير غوليايبولي. إنها منطقة محصنة هامة للقوات المسلحة الأوكرانية وعقدة نقل حيوية، وستمهد السيطرة عليها الطريق لتحرير مقاطعة زابوروجيه بأكملها".
وأشار إلى أن وتيرة تزويد القوات المسلحة بالمعدات والذخيرة زادت بمعدل الثلث مقارنة بالعام الماضي وقال: "في عام 2025 خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 103 ألف قطعة سلاح من بينها 5500 قطعة سلاح غربية الصنع وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024".
وأكد أن طبيعة العمليات العسكرية تغيرت بشكل كبير على مدار الحرب، حيث طرأت زيادة كبيرة في استخدام الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن روسيا ترى بوضوح محاولات أوروبا وكييف لتجنب حل النزاع الأوكراني وإطالته بهدف إضعاف روسيا.
ولفت إلى أن سرعة تحرك القوات المسلحة الروسية تتزايد إلى الجبهة الأمامية
في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويجري تعزيز حمايتها من الطائرات المسيرة.
وأكد أن إدخال منظومة المجال المعلوماتي الموحد الآمن والتي تسمح لكل الوحدات الوجود في بيئة اتصالات آمنة وموثوقة.
وأوضح أن أولوية وزارة الدفاع الروسية هي تحديث القوات المسلحة مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الخارجية وتطوير التقنيات المبتكرة.
وتابع: "لا نهدد أحدا ولكن أوروبا تهددنا. الأهمية الأولى للقوات النووية الاستراتيجية هو زيادة إمكانياتها البحرية، وتولي وزارة الدفاع الروسية أهمية خاصا بتطوير القوات النووية الاستراتيجية باعتبارها عنصرا أساسيا في ردع العدوان".
ولفت إلى أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية لعام 2026 هي الحفاظ على وتيرة الهجوم الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقال:"المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية لعام 2026 هي الحفاظ على وتيرة الهجوم الحالي".
وأضاف: "في عام 2025 ضمت القوات المسلحة الروسية 5 فرق و13 لواء و30 فوجا وفي عام 2026 من المقرر تشكيل 4 فرق و14 لواء و39 فوجا إضافيا".
وأكد أن حجم إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية
للقوات ارتفع في عام 2025 بمقدار الثلث مقارنة بعام 2024، وقال: "ارتفع حجم توريد الأسلحة الأساسية والمعدات العسكرية والذخيرة للقوات هذا العام بمقدار الثلث مقارنة بعام 2024".
وأشار إلى أن قدرة أوكرانيا على إنتاج الطاقة انخفضت إلى أكثر من النصف، حيث تعطلت أكثر من 70% من محطات الطاقة الحرارية وأكثر من 37% من محطات الطاقة الكهرومائية".
وأكد أنه سيتم إدخال صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي إلى الخدمة قبل نهاية العام.
وأوضح أن روسيا حققت تفوقاً مضاعفاً على أوكرانيا في استخدام الطائرات المسيّرة التكتيكية في القتال، وأن اختبار أكثر من ألف نموذج سلاح جديد في المعركة بما في ذلك مسيرات "غيران-2 " وروبوتات "كوريير".
تم هذا العام، اختبار أكثر من 1000 نموذج سلاح جديد في ظروف قتالية. وتشمل هذه الأسلحة طائرة غيران-2 المسيرة الجديدة المزودة بنظام توجيه مُتطور، وذخائر متسكعة، وطائرات مُسيّرة تعمل بتقنية الألياف الضوئية، ومنظومة "كوريير" الأرضية للتحكم في النيران ونظام "أوميتش-أوغونيوك" للنقل، وغيرها الكثير.
أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي
وأشار إلى أن قدرة المجمع الصناعي العسكري الأوكراني على الإنتاج الضخم للأسلحة قد انخفضت إلى النصف تقريبا.
وأوضح أن روسيا عززت تعاونها مع القوات المسلحة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، مشيرا إلى أن يجب على القوات المسلحة الروسية مواصلة فرض إرادتها على العدو واختراق الدفاعات الأوكرانية وتدمير مجموعات قواتها.
في مجال التعاون متعدد الأطراف، عززنا بشكل كبير التعاون مع القوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، رفعنا مستوى الانتشار والتنسيق المشترك للقوات، فضلا عن الدوريات الجوية والبحرية المشتركة.
أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي
ولفت إلى ان هذا العام تم إجراء 23 مناورة دولية بمشاركة روسية وكان أكبرها مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية.
وأوضح أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من القضاء على ما يقرب من 1.5 مليون جندي وضابط من ضباط العدو هذه هي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير/شباط 2022.