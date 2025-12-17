عربي
أمساليوم
بث مباشر
الدفاع الجوي الروسي يسقط 94 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 94 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا- وزارة الدفاع
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 94 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 94 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".وأوضحت أن الدفاعات الجوية أسقطت "31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار، و22 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و8 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و8 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطائرات المسيرة الروسية تدمر 32 حصنا و7 روبوتات أرضية أوكرانية على جبهات عسكرية عدة
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 94 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 94 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وأوضحت أن الدفاعات الجوية أسقطت "31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار، و22 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و8 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و8 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر كتيبة أوكرانية مؤللة "عن بكرة أبيها" في خاركوف
أمس, 04:57 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الطائرات المسيرة الروسية تدمر 32 حصنا و7 روبوتات أرضية أوكرانية على جبهات عسكرية عدة
