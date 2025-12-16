https://sarabic.ae/20251216/القوات-الروسية-تدمر-راجمة-صواريخ-غراد-أوكرانية-كانت-تستهدف-مقاطعة-بيلغورود--وزارة-الدفاع-1108205986.html
وقال أستافييف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "دمرت الطائرات المسيرة، في قطاعات كراماتورسك وسيفيرسك وكونستانتينوفكا، 14 هوائيا للاتصالات، و7 منظومات روبوتية أرضية، و32 موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية".كما أفاد أستافييف، بتدمير 11 مركز قيادة و13 هوائيًا مخصصًا لطائرات العدو المسيرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الطائرات المسيرة الروسية تدمر 32 حصنا و7 روبوتات أرضية أوكرانية على جبهات عسكرية عدة
أفاد فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بأن طائرات مسيرة تابعة للمجموعة، دمرت 32 موقعًا محصّنًا للقوات المسلحة الأوكرانية، و7 روبوتات أرضية، على محاور كراماتورسك وسيفيرسك وكونستانتينوفكا.
وقال أستافييف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "دمرت الطائرات المسيرة، في قطاعات كراماتورسك وسيفيرسك وكونستانتينوفكا، 14 هوائيا للاتصالات، و7 منظومات روبوتية أرضية، و32 موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
كما أفاد أستافييف، بتدمير 11 مركز قيادة و13 هوائيًا مخصصًا لطائرات العدو المسيرة.
إضافة إلى ذلك، أسقطت الطائرات المسيرة التابعة للمجموعة 7 طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من بينها طائرتان من طراز "آر 18".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.