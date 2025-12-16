عربي
الطائرات المسيرة الروسية تدمر 32 حصنا و7 روبوتات أرضية أوكرانية على جبهات عسكرية عدة
الطائرات المسيرة الروسية تدمر 32 حصنا و7 روبوتات أرضية أوكرانية على جبهات عسكرية عدة
سبوتنيك عربي
أفاد فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بأن طائرات مسيرة تابعة للمجموعة، دمرت 32 موقعًا محصّنًا للقوات المسلحة الأوكرانية، و7... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال أستافييف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "دمرت الطائرات المسيرة، في قطاعات كراماتورسك وسيفيرسك وكونستانتينوفكا، 14 هوائيا للاتصالات، و7 منظومات روبوتية أرضية، و32 موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية".كما أفاد أستافييف، بتدمير 11 مركز قيادة و13 هوائيًا مخصصًا لطائرات العدو المسيرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
الطائرات المسيرة الروسية تدمر 32 حصنا و7 روبوتات أرضية أوكرانية على جبهات عسكرية عدة

أفاد فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بأن طائرات مسيرة تابعة للمجموعة، دمرت 32 موقعًا محصّنًا للقوات المسلحة الأوكرانية، و7 روبوتات أرضية، على محاور كراماتورسك وسيفيرسك وكونستانتينوفكا.
وقال أستافييف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "دمرت الطائرات المسيرة، في قطاعات كراماتورسك وسيفيرسك وكونستانتينوفكا، 14 هوائيا للاتصالات، و7 منظومات روبوتية أرضية، و32 موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
كما أفاد أستافييف، بتدمير 11 مركز قيادة و13 هوائيًا مخصصًا لطائرات العدو المسيرة.

إضافة إلى ذلك، أسقطت الطائرات المسيرة التابعة للمجموعة 7 طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، من بينها طائرتان من طراز "آر 18".

إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر منظومة "غراد" أوكرانية بعد استهدافها مقاطعة بيلغورود
04:23 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
