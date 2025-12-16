عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر منظومة "غراد" أوكرانية بعد استهدافها مقاطعة بيلغورود
القوات الروسية تدمر منظومة "غراد" أوكرانية بعد استهدافها مقاطعة بيلغورود
04:23 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 16.12.2025)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير راجمة صواريخ "غراد" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بيرفومايسكوي في مقاطعة خاركوف، كانت قد استهدفت مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأشار المصدر إلى أن الراجمة هاجمت مقاطعة بيلغورود، ثم تراجعت إلى ملجأ قرب بيرفومايسكوي.
وأضاف المصدر للوكالة: "تم تدمير المنظومة جراء الضربة".
انهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
القوات الأوكرانية تستهدف مبنى حكومة مقاطعة بيلغورود الروسية
14 أغسطس, 04:24 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاع
