أفادت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير راجمة صواريخ "غراد" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بيرفومايسكوي في مقاطعة خاركوف، كانت... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وأشار المصدر إلى أن الراجمة هاجمت مقاطعة بيلغورود، ثم تراجعت إلى ملجأ قرب بيرفومايسكوي.وأضاف المصدر للوكالة: "تم تدمير المنظومة جراء الضربة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر منظومة "غراد" أوكرانية بعد استهدافها مقاطعة بيلغورود
04:23 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 16.12.2025)
أفادت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير راجمة صواريخ "غراد" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بيرفومايسكوي في مقاطعة خاركوف، كانت قد استهدفت مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأشار المصدر إلى أن الراجمة هاجمت مقاطعة بيلغورود، ثم تراجعت إلى ملجأ قرب بيرفومايسكوي.
وأضاف المصدر للوكالة: "تم تدمير المنظومة جراء الضربة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.