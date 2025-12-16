https://sarabic.ae/20251216/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-قتالية-أوكرانية-في-خاركوف-1108206361.html
القوات الروسية تدمر كتيبة أوكرانية مؤللة "عن بكرة أبيها" في خاركوف
القوات الروسية تدمر كتيبة أوكرانية مؤللة "عن بكرة أبيها" في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حيّدت مجموعة قتالية تابعة للواء الثالث المؤلل، من القوات المسلحة الأوكرانية في... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T04:57+0000
2025-12-16T04:57+0000
2025-12-16T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg
وقال المصدر للوكالة: "على جبهة ميلوفي- خاتني، حاول العدو مرتين التقدم بمجموعات قتالية تابعة للواء الثالث الآلي الثقيل المنفصل، ونتيجةً لاشتباك ناري مكثّف، تم إحباط المحاولتين، وتدمير إحدى المجموعات بالكامل".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ "غراد" أوكرانية بعد استهدافها مقاطعة بيلغورود
https://sarabic.ae/20251216/القوات-الروسية-تدمر-راجمة-صواريخ-غراد-أوكرانية-كانت-تستهدف-مقاطعة-بيلغورود--وزارة-الدفاع-1108205986.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c8634ae9230dde0a52275749f4193ff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر كتيبة أوكرانية مؤللة "عن بكرة أبيها" في خاركوف
04:57 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 16.12.2025)
أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حيّدت مجموعة قتالية تابعة للواء الثالث المؤلل، من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر للوكالة: "على جبهة ميلوفي- خاتني، حاول العدو مرتين التقدم بمجموعات قتالية تابعة للواء الثالث الآلي الثقيل المنفصل، ونتيجةً لاشتباك ناري مكثّف، تم إحباط المحاولتين، وتدمير إحدى المجموعات بالكامل".
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 490 مسلحًا، و25 سيارة و4 مستودعات إمداد و3 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة ومدفعين، على هذا القطاع من الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.