عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر كتيبة أوكرانية مؤللة "عن بكرة أبيها" في خاركوف
القوات الروسية تدمر كتيبة أوكرانية مؤللة "عن بكرة أبيها" في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حيّدت مجموعة قتالية تابعة للواء الثالث المؤلل، من القوات المسلحة الأوكرانية في...
وقال المصدر للوكالة: "على جبهة ميلوفي- خاتني، حاول العدو مرتين التقدم بمجموعات قتالية تابعة للواء الثالث الآلي الثقيل المنفصل، ونتيجةً لاشتباك ناري مكثّف، تم إحباط المحاولتين، وتدمير إحدى المجموعات بالكامل".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ "غراد" أوكرانية بعد استهدافها مقاطعة بيلغورود
القوات الروسية تدمر كتيبة أوكرانية مؤللة "عن بكرة أبيها" في خاركوف

أفادت مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حيّدت مجموعة قتالية تابعة للواء الثالث المؤلل، من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر للوكالة: "على جبهة ميلوفي- خاتني، حاول العدو مرتين التقدم بمجموعات قتالية تابعة للواء الثالث الآلي الثقيل المنفصل، ونتيجةً لاشتباك ناري مكثّف، تم إحباط المحاولتين، وتدمير إحدى المجموعات بالكامل".

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 490 مسلحًا، و25 سيارة و4 مستودعات إمداد و3 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة ومدفعين، على هذا القطاع من الجبهة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
