القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن وحدات مقاتلة من مجموعة قوات "الشرق" توغلت في أعماق دفاعات قوات كييف، وحررت بلدة غيراسيموفكا التابعة لمقاطعة... 17.12.2025

وقالت الوزارة في بيان: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 235 جنديًا، ودبابتين، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز هامفي أمريكية الصنع، وتسع سيارات، وثلاثة مدافع ميدان، في منطقة نفوذ قوات الشرق".وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة القوات "الشمال" من دحر تشكيلات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وفوج من الحرس الوطني بالقرب من بلدات بيساريفكا وفاراشينو وشوستكا في مقاطعة سومي.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" من إلحاق خسائر بشرية وعسكرية بستة ألوية ميكانيكية ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بلاغوداتوفكا، وبودولي، وكوفشاروفكا، ونوفوسيرغييفكا، وكوبيانسك-أوزلوفوي، وموناشينوفكا في مقاطعة خاركوف، ومدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من السيطرة على مواقع وخطوط دفاعية حاكمة، وتمكنت من دحر القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، وستيبانوفكا، وسلافيانسك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات مجموعة "المركز" من القوات الأوكرانية تدمير مواقع العدو المحاصر في الجزئين الشرقي والغربي في ديميتروف، بجمهورية دونيتسك الشعبية.ويجري حاليًا تطهير بلدات رودينسكوي، وسفيتلوي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من مجموعات متفرقة من القوات الأوكرانية. كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات دنيبرو من إلحاق الهزيمة بتشكيلات من لواء هجومي جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي رازوموفكا ونوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة نيكولسكي في مقاطعة خيرسون.ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مركز تجميع واختبار الزوارق المسيّرة التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وورش تجميع طائرات الهجوم المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.وختم البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 180 طائرة مسيّرة أوكرانية".صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية

