https://sarabic.ae/20251217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غيراسيموفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1108262027.html
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن وحدات مقاتلة من مجموعة قوات "الشرق" توغلت في أعماق دفاعات قوات كييف، وحررت بلدة غيراسيموفكا التابعة لمقاطعة... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T09:17+0000
2025-12-17T09:17+0000
2025-12-17T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_df8cc31134e62e5f3ccc0faa0edd1366.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 235 جنديًا، ودبابتين، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز هامفي أمريكية الصنع، وتسع سيارات، وثلاثة مدافع ميدان، في منطقة نفوذ قوات الشرق".وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة القوات "الشمال" من دحر تشكيلات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وفوج من الحرس الوطني بالقرب من بلدات بيساريفكا وفاراشينو وشوستكا في مقاطعة سومي.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" من إلحاق خسائر بشرية وعسكرية بستة ألوية ميكانيكية ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بلاغوداتوفكا، وبودولي، وكوفشاروفكا، ونوفوسيرغييفكا، وكوبيانسك-أوزلوفوي، وموناشينوفكا في مقاطعة خاركوف، ومدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من السيطرة على مواقع وخطوط دفاعية حاكمة، وتمكنت من دحر القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، وستيبانوفكا، وسلافيانسك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات مجموعة "المركز" من القوات الأوكرانية تدمير مواقع العدو المحاصر في الجزئين الشرقي والغربي في ديميتروف، بجمهورية دونيتسك الشعبية.ويجري حاليًا تطهير بلدات رودينسكوي، وسفيتلوي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من مجموعات متفرقة من القوات الأوكرانية. كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات دنيبرو من إلحاق الهزيمة بتشكيلات من لواء هجومي جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي رازوموفكا ونوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة نيكولسكي في مقاطعة خيرسون.ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مركز تجميع واختبار الزوارق المسيّرة التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وورش تجميع طائرات الهجوم المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.وختم البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 180 طائرة مسيّرة أوكرانية".صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251216/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-للبحر-الأسود-1108238446.html
https://sarabic.ae/20251217/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-94-طائرة-أوكرانية-مسيرة-ليلا--وزارة-الدفاع-1108258601.html
https://sarabic.ae/20251217/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-18-حصنا-لقوات-كييف-على-عدة-محاور-1108259253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_116923b1ff7de2703ec7a2b02899eb17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
09:17 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 17.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن وحدات مقاتلة من مجموعة قوات "الشرق" توغلت في أعماق دفاعات قوات كييف، وحررت بلدة غيراسيموفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، إضافة لتقدم القوات الروسية على جيمع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 235 جنديًا، ودبابتين، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز هامفي أمريكية الصنع، وتسع سيارات، وثلاثة مدافع ميدان، في منطقة نفوذ قوات الشرق".
وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة القوات "الشمال" من دحر تشكيلات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وفوج من الحرس الوطني بالقرب من بلدات بيساريفكا وفاراشينو وشوستكا في مقاطعة سومي.
وأوضح البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 160 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية على هذا المحور.
وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" من إلحاق خسائر بشرية وعسكرية بستة ألوية ميكانيكية ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بلاغوداتوفكا، وبودولي، وكوفشاروفكا، ونوفوسيرغييفكا، وكوبيانسك-أوزلوفوي، وموناشينوفكا في مقاطعة خاركوف، ومدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور خسائر بلغت 230 جنديًا، وثلاث مركبات قتال مدرعة أمريكية من طراز هامفي، و15 سيارة، وثلاثة مدافع... ومحطة استطلاع لاسلكي إلكتروني، وخمسة مستودعات ذخيرة.
وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من السيطرة على مواقع وخطوط دفاعية حاكمة، وتمكنت من دحر القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، وستيبانوفكا، وسلافيانسك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبد العدو خسائر فادحة تجاوزت 200 جندي، و18 سيارة، ومدفعين، ومحطتي حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات للذخيرة والوقود.
وواصلت وحدات مجموعة "المركز" من القوات الأوكرانية تدمير مواقع العدو المحاصر في الجزئين الشرقي والغربي في ديميتروف، بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ويجري حاليًا تطهير بلدات رودينسكوي، وسفيتلوي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من مجموعات متفرقة من القوات الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدوعلى هذه المحاور أكثر من 470 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز هامفي أمريكتي الصنع، وست سيارات، وأربعة مدافع ميدان.
كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات دنيبرو من إلحاق الهزيمة بتشكيلات من لواء هجومي جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي رازوموفكا ونوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة نيكولسكي في مقاطعة خيرسون.
وتم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا، و11 سيارة، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، ومستودعين للذخيرة، ومستودعين للإمداداتن على هذا المحور.
ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مركز تجميع واختبار الزوارق المسيّرة التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وورش تجميع طائرات الهجوم المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.
وختم البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 180 طائرة مسيّرة أوكرانية".