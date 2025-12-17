عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
2025-12-17T09:17+0000
2025-12-17T09:50+0000
2025-12-17T09:17+0000
2025-12-17T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقالت الوزارة في بيان: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 235 جنديًا، ودبابتين، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز هامفي أمريكية الصنع، وتسع سيارات، وثلاثة مدافع ميدان، في منطقة نفوذ قوات الشرق".وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة القوات "الشمال" من دحر تشكيلات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وفوج من الحرس الوطني بالقرب من بلدات بيساريفكا وفاراشينو وشوستكا في مقاطعة سومي.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" من إلحاق خسائر بشرية وعسكرية بستة ألوية ميكانيكية ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بلاغوداتوفكا، وبودولي، وكوفشاروفكا، ونوفوسيرغييفكا، وكوبيانسك-أوزلوفوي، وموناشينوفكا في مقاطعة خاركوف، ومدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من السيطرة على مواقع وخطوط دفاعية حاكمة، وتمكنت من دحر القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، وستيبانوفكا، وسلافيانسك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات مجموعة "المركز" من القوات الأوكرانية تدمير مواقع العدو المحاصر في الجزئين الشرقي والغربي في ديميتروف، بجمهورية دونيتسك الشعبية.ويجري حاليًا تطهير بلدات رودينسكوي، وسفيتلوي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من مجموعات متفرقة من القوات الأوكرانية. كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات دنيبرو من إلحاق الهزيمة بتشكيلات من لواء هجومي جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي رازوموفكا ونوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة نيكولسكي في مقاطعة خيرسون.ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مركز تجميع واختبار الزوارق المسيّرة التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وورش تجميع طائرات الهجوم المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.وختم البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 180 طائرة مسيّرة أوكرانية".صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251216/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-للبحر-الأسود-1108238446.html
https://sarabic.ae/20251217/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-94-طائرة-أوكرانية-مسيرة-ليلا--وزارة-الدفاع-1108258601.html
https://sarabic.ae/20251217/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-18-حصنا-لقوات-كييف-على-عدة-محاور-1108259253.html
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

09:17 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 17.12.2025)
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن وحدات مقاتلة من مجموعة قوات "الشرق" توغلت في أعماق دفاعات قوات كييف، وحررت بلدة غيراسيموفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، إضافة لتقدم القوات الروسية على جيمع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 235 جنديًا، ودبابتين، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز هامفي أمريكية الصنع، وتسع سيارات، وثلاثة مدافع ميدان، في منطقة نفوذ قوات الشرق".
وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة القوات "الشمال" من دحر تشكيلات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وفوج من الحرس الوطني بالقرب من بلدات بيساريفكا وفاراشينو وشوستكا في مقاطعة سومي.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 160 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية على هذا المحور.

القاذفة الروسية تو-22 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية للبحر الأسود
أمس, 14:31 GMT
وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" من إلحاق خسائر بشرية وعسكرية بستة ألوية ميكانيكية ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بلاغوداتوفكا، وبودولي، وكوفشاروفكا، ونوفوسيرغييفكا، وكوبيانسك-أوزلوفوي، وموناشينوفكا في مقاطعة خاركوف، ومدينة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور خسائر بلغت 230 جنديًا، وثلاث مركبات قتال مدرعة أمريكية من طراز هامفي، و15 سيارة، وثلاثة مدافع... ومحطة استطلاع لاسلكي إلكتروني، وخمسة مستودعات ذخيرة.
وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من السيطرة على مواقع وخطوط دفاعية حاكمة، وتمكنت من دحر القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، وستيبانوفكا، وسلافيانسك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبد العدو خسائر فادحة تجاوزت 200 جندي، و18 سيارة، ومدفعين، ومحطتي حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات للذخيرة والوقود.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 94 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا- وزارة الدفاع
04:43 GMT
وواصلت وحدات مجموعة "المركز" من القوات الأوكرانية تدمير مواقع العدو المحاصر في الجزئين الشرقي والغربي في ديميتروف، بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ويجري حاليًا تطهير بلدات رودينسكوي، وسفيتلوي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، من مجموعات متفرقة من القوات الأوكرانية.

وبلغت خسائر العدوعلى هذه المحاور أكثر من 470 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز هامفي أمريكتي الصنع، وست سيارات، وأربعة مدافع ميدان.

كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات دنيبرو من إلحاق الهزيمة بتشكيلات من لواء هجومي جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي رازوموفكا ونوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة نيكولسكي في مقاطعة خيرسون.
وتم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا، و11 سيارة، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، ومستودعين للذخيرة، ومستودعين للإمداداتن على هذا المحور.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر 18 حصنا لقوات كييف على عدة محاور
05:49 GMT
ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مركز تجميع واختبار الزوارق المسيّرة التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وورش تجميع طائرات الهجوم المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.
وختم البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 180 طائرة مسيّرة أوكرانية".
صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية
