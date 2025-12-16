https://sarabic.ae/20251216/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-للبحر-الأسود-1108238446.html
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية للبحر الأسود
روسيا
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
العالم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات من طراز "تو-22إم3" تابعة للقوات الجوية الروسية نفذت طلعة جوية مجدولة فوق البحر الأسود، ملتزمة التزاما تاما بلوائح المجال الجوي الدولية.
وجاء بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت قاذفات تو-22إم3" بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الروسية طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود".
وأضاف البيان أن "طائرات من طراز "سو-35إس" و"سو-27" تابعة للقوات الجوية الروسية وفرت الحماية والتغطية الجوية للقاذفات، واستغرقت الطلعة أكثر من خمس ساعات".
وتابع البيان: "تحلق أطقم الطائرات بعيدة المدى بانتظام فوق المياه المحايدة للبحر المتجمد الشمالي، والمحيط الأطلسي الشمالي، والمحيط الهادئ، وبحر البلطيق، والبحر الأسود".
وأكدت الدفاع الروسية أن جميع طلعات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقا للوائح المجال الجوي الدولية.