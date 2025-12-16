عربي
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية للبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات من طراز "تو-22إم3" تابعة للقوات الجوية الروسية نفذت طلعة جوية مجدولة فوق البحر الأسود، ملتزمة التزاما...
وجاء بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت قاذفات تو-22إم3" بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الروسية طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود".وتابع البيان: "تحلق أطقم الطائرات بعيدة المدى بانتظام فوق المياه المحايدة للبحر المتجمد الشمالي، والمحيط الأطلسي الشمالي، والمحيط الهادئ، وبحر البلطيق، والبحر الأسود".وأكدت الدفاع الروسية أن جميع طلعات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقا للوائح المجال الجوي الدولية.مقاتلات روسية وصينية تجري دوريات جوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - الدفاع الروسيةقاذفة "تو-95 إم إس" الاستراتيجية الروسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية للبحر الأسود

القاذفة الروسية تو-22 إم 3
القاذفة الروسية تو-22 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات من طراز "تو-22إم3" تابعة للقوات الجوية الروسية نفذت طلعة جوية مجدولة فوق البحر الأسود، ملتزمة التزاما تاما بلوائح المجال الجوي الدولية.
وجاء بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت قاذفات تو-22إم3" بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الروسية طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود".

وأضاف البيان أن "طائرات من طراز "سو-35إس" و"سو-27" تابعة للقوات الجوية الروسية وفرت الحماية والتغطية الجوية للقاذفات، واستغرقت الطلعة أكثر من خمس ساعات".

القاذفة المقاتلة الروسية الأسرع من الصوت سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
القاذفة المقاتلة الروسية الأسرع من الصوت "سو-34"
أمس, 14:12 GMT
وتابع البيان: "تحلق أطقم الطائرات بعيدة المدى بانتظام فوق المياه المحايدة للبحر المتجمد الشمالي، والمحيط الأطلسي الشمالي، والمحيط الهادئ، وبحر البلطيق، والبحر الأسود".
وأكدت الدفاع الروسية أن جميع طلعات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقا للوائح المجال الجوي الدولية.
مقاتلات روسية وصينية تجري دوريات جوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - الدفاع الروسية
قاذفة "تو-95 إم إس" الاستراتيجية الروسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
