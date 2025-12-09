https://sarabic.ae/20251209/مقاتلات-روسية-وصينية-تجري-دوريات-جوية-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ---الدفاع-الروسية-1107989932.html
مقاتلات روسية وصينية تجري دوريات جوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - الدفاع الروسية
09.12.2025
وأوضحت الوزارة أن الدورية نُفذت في إطار خطة التعاون العسكري لعام 2025، ولم تكن موجهة ضد دول ثالثة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" (Tu-95MS) التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز"هونغ-6كي" (Hong-6K) التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، نفذت دورية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعادت إلى مطاراتها بعد اكتمال مهمتها.
وأضاف البيان: "نفذت مجموعة جوية مكونة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز Tu-95MS التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز Hong-6K التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ".
متابعا: "وبعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى قواعدها".
وأوضحت الوزارة أن الدورية نُفذت في إطار خطة التعاون العسكري لعام 2025، ولم تكن موجهة ضد دول ثالثة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا، في كلمته ضمن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع، أن علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بشكل تصاعدي.
وأوضح الرئيس الروسي أنه يجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في قطاع الوقود والطاقة، وهي مشاريع ذات أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية لكلا البلدين.