القاذفة المقاتلة الروسية الأسرع من الصوت "سو-34"
سبوتنيك عربي
تعد "سو-34" من أبرز القاذفات المقاتلة في سلاح الجو الروسي، إذ تجمع بين القدرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت، والقدرة العالية على حمل الذخائر المتنوعة.
روسيا
تعد "سو-34" من أبرز القاذفات المقاتلة في سلاح الجو الروسي، إذ تجمع بين القدرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت، والقدرة العالية على حمل الذخائر المتنوعة. وقد صُممت لتنفيذ طيف واسع من المهام القتالية، تعرف على تفاصيل القاذفة الروسية من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".