وقالت الوزارة في بيان: "انتشرت طواقم منظومات صواريخ يارس الأرضية المتنقلة في سيبيريا، على مسارات دوريات قتالية ضمن مناورة مُجدولة".وأردف البيان: "وقد غادرت المركبات الكبيرة مواقعها المُخصصة وبدأت المسير، بما في ذلك المسير الليلي".وتدربت طواقم منظومات يارس على المعدات الهندسية للمواقع الميدانية، والتمويه، والأمن القتالي.وأكدت الوزارة أن مثل هذه التدريبات تُسهم في تحسين تدريب الأفراد وتماسك وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية.في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لإطلاق صواريخ خلال مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.وقامت القوات الروسية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية باتجاه موقع اختبار كورا في كامتشاتكا.
صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن نشر طواقم منظومات صواريخ "يارس" الأرضية المتنقلة، على مسارات دوريات قتالية في سيبيريا، وتنفيذها للمناورات والتدريبات المتنوعة.
وقالت الوزارة في بيان: "انتشرت طواقم منظومات صواريخ يارس الأرضية المتنقلة في سيبيريا، على مسارات دوريات قتالية ضمن مناورة مُجدولة".
وأردف البيان: "وقد غادرت المركبات الكبيرة مواقعها المُخصصة وبدأت المسير، بما في ذلك المسير الليلي".
وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الصواريخ، خلال مهامها القتالية في المواقع الميدانية، تدربت على عشرات المهام، كما نفذ سائقو المركبات المختلفة عمليات مناورة مكثفة على طول مسارات الدوريات القتالية، وقاموا بتناوب المواقع الميدانية ونشر كتائب الصواريخ.
وتدربت طواقم منظومات يارس على المعدات الهندسية للمواقع الميدانية، والتمويه، والأمن القتالي.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام طائرات إيليرون المسيرة، لحماية المنظومات الصاروخية على طول مساراتها.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه التدريبات تُسهم في تحسين تدريب الأفراد وتماسك وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية.
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لإطلاق صواريخ خلال مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
وقامت القوات الروسية
بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية باتجاه موقع اختبار كورا في كامتشاتكا.