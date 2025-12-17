صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/صواريخ-يارس-العابرة-للقارات-تنفذ-مناورات-في-سيبيريا--الدفاع-الروسية-1108259059.html
صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية
صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن نشر طواقم منظومات صواريخ "يارس" الأرضية المتنقلة، على مسارات دوريات قتالية في سيبيريا، وتنفيذها للمناورات... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T05:11+0000
2025-12-17T05:11+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101874/68/1018746888_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_864d080735ac76e0adcc14942a4ff55b.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "انتشرت طواقم منظومات صواريخ يارس الأرضية المتنقلة في سيبيريا، على مسارات دوريات قتالية ضمن مناورة مُجدولة".وأردف البيان: "وقد غادرت المركبات الكبيرة مواقعها المُخصصة وبدأت المسير، بما في ذلك المسير الليلي".وتدربت طواقم منظومات يارس على المعدات الهندسية للمواقع الميدانية، والتمويه، والأمن القتالي.وأكدت الوزارة أن مثل هذه التدريبات تُسهم في تحسين تدريب الأفراد وتماسك وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية.في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لإطلاق صواريخ خلال مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.وقامت القوات الروسية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية باتجاه موقع اختبار كورا في كامتشاتكا.القوات الروسية تجري مناورات على استخدام صواريخ "يارس" الاستراتيجية
https://sarabic.ae/20240229/بوتين-كينجال-يستخدم-بكفاءة-وتسيركون-قيد-التشغيل-وسارمات-يعرض-قريبا--1086517861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101874/68/1018746888_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_9b4d122c95653894f40bdd022c05835f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية

05:11 GMT 17.12.2025
© Sputnikصواريخ "يارس"
صواريخ يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن نشر طواقم منظومات صواريخ "يارس" الأرضية المتنقلة، على مسارات دوريات قتالية في سيبيريا، وتنفيذها للمناورات والتدريبات المتنوعة.
وقالت الوزارة في بيان: "انتشرت طواقم منظومات صواريخ يارس الأرضية المتنقلة في سيبيريا، على مسارات دوريات قتالية ضمن مناورة مُجدولة".
وأردف البيان: "وقد غادرت المركبات الكبيرة مواقعها المُخصصة وبدأت المسير، بما في ذلك المسير الليلي".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الصواريخ، خلال مهامها القتالية في المواقع الميدانية، تدربت على عشرات المهام، كما نفذ سائقو المركبات المختلفة عمليات مناورة مكثفة على طول مسارات الدوريات القتالية، وقاموا بتناوب المواقع الميدانية ونشر كتائب الصواريخ.

مشهد لفوهة صاروخ استراتيجي خلال عمليات تدريب أجراها الاتحاد السوفيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
بوتين: "كينجال" يستخدم بكفاءة و"تسيركون" قيد التشغيل و"سارمات" يعرض قريبا
29 فبراير 2024, 11:45 GMT
وتدربت طواقم منظومات يارس على المعدات الهندسية للمواقع الميدانية، والتمويه، والأمن القتالي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام طائرات إيليرون المسيرة، لحماية المنظومات الصاروخية على طول مساراتها.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه التدريبات تُسهم في تحسين تدريب الأفراد وتماسك وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية.
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لإطلاق صواريخ خلال مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
وقامت القوات الروسية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية باتجاه موقع اختبار كورا في كامتشاتكا.
القوات الروسية تجري مناورات على استخدام صواريخ "يارس" الاستراتيجية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала