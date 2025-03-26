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القوات الروسية تجري مناورات على استخدام صواريخ "يارس" الاستراتيجية
القوات الروسية تجري مناورات على استخدام صواريخ "يارس" الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أفواج الصواريخ المجهزة بمنظومة "يارس" البالستية العابرة للقارات، تعمل على دوريات قتالية جديدة. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T09:53+0000
2025-03-26T09:53+0000
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في سياق تدريبات القيادة والأركان المخطط لها والتابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية، تتقن الأفواج المجهزة بصورايخ "يارس" مجالات جديدة من الدوريات القتالية".وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ المهام العملية باستخدام خيارات مختلفة، وهذا يضمن نقل الأوامر إلى جميع نقاط التحكم والقاذفات ذاتية التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة بيئة التشويش المعقدة.في المجموع، شارك أكثر من 3 آلاف جندي روسي ونحو 300 وحدة من المعدات في التدريبات الجارية بمقاطعة تفير الروسية.تقرير: تحديث "تو-160" يظهر أن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير قوة روسيا بشكل خطيروضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو
https://sarabic.ae/20241119/بوتين-يوافق-على-أساسيات-سياسة-روسيا-في-مجال-الردع-النووي-1094940972.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تجري مناورات على استخدام صواريخ "يارس" الاستراتيجية

09:53 GMT 26.03.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمشاهد لخروج منظومات "يارس" النووية العابرة للقارات من مقراتها
مشاهد لخروج منظومات يارس النووية العابرة للقارات من مقراتها - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أفواج الصواريخ المجهزة بمنظومة "يارس" البالستية العابرة للقارات، تعمل على دوريات قتالية جديدة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في سياق تدريبات القيادة والأركان المخطط لها والتابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية، تتقن الأفواج المجهزة بصورايخ "يارس" مجالات جديدة من الدوريات القتالية".

وأكدت الوزارة، أن التدريبات تتيح اختبار جاهزية وحدة الصواريخ للعمل في بيئة سريعة التغير.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ المهام العملية باستخدام خيارات مختلفة، وهذا يضمن نقل الأوامر إلى جميع نقاط التحكم والقاذفات ذاتية التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة بيئة التشويش المعقدة.
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في المجموع، شارك أكثر من 3 آلاف جندي روسي ونحو 300 وحدة من المعدات في التدريبات الجارية بمقاطعة تفير الروسية.
تقرير: تحديث "تو-160" يظهر أن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير قوة روسيا بشكل خطير
وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو
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