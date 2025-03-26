https://sarabic.ae/20250326/القوات-الروسية-تجري-مناورات-على-استخدام-صواريخ-يارس-الاستراتيجية-1098960937.html
القوات الروسية تجري مناورات على استخدام صواريخ "يارس" الاستراتيجية
القوات الروسية تجري مناورات على استخدام صواريخ "يارس" الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أفواج الصواريخ المجهزة بمنظومة "يارس" البالستية العابرة للقارات، تعمل على دوريات قتالية جديدة. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T09:53+0000
2025-03-26T09:53+0000
2025-03-26T09:53+0000
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في سياق تدريبات القيادة والأركان المخطط لها والتابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية، تتقن الأفواج المجهزة بصورايخ "يارس" مجالات جديدة من الدوريات القتالية".وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ المهام العملية باستخدام خيارات مختلفة، وهذا يضمن نقل الأوامر إلى جميع نقاط التحكم والقاذفات ذاتية التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة بيئة التشويش المعقدة.في المجموع، شارك أكثر من 3 آلاف جندي روسي ونحو 300 وحدة من المعدات في التدريبات الجارية بمقاطعة تفير الروسية.تقرير: تحديث "تو-160" يظهر أن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير قوة روسيا بشكل خطيروضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو
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روسيا, العالم
القوات الروسية تجري مناورات على استخدام صواريخ "يارس" الاستراتيجية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أفواج الصواريخ المجهزة بمنظومة "يارس" البالستية العابرة للقارات، تعمل على دوريات قتالية جديدة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في سياق تدريبات القيادة والأركان المخطط لها والتابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية، تتقن الأفواج المجهزة بصورايخ "يارس" مجالات جديدة من الدوريات القتالية".
وأكدت الوزارة، أن التدريبات تتيح اختبار جاهزية وحدة الصواريخ للعمل في بيئة سريعة التغير.
وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ المهام العملية باستخدام خيارات مختلفة، وهذا يضمن نقل الأوامر إلى جميع نقاط التحكم والقاذفات ذاتية التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة بيئة التشويش المعقدة.
19 نوفمبر 2024, 08:19 GMT
في المجموع، شارك أكثر من 3 آلاف جندي روسي ونحو 300 وحدة من المعدات في التدريبات الجارية بمقاطعة تفير الروسية.