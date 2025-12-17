https://sarabic.ae/20251217/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-18-حصنا-لقوات-كييف-على-عدة-محاور-1108259253.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر 18 حصنا لقوات كييف على عدة محاور
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر 18 حصنا لقوات كييف على عدة محاور
سبوتنيك عربي
دمرت مجموعة قوات "الجنوب" الروسية 18 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، على محاور كراماتورسك، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، وفقا لما ذكره فاديم... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T05:49+0000
2025-12-17T05:49+0000
2025-12-17T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وأضاف أستافييف: "دمرت قوات الأنظمة غير المأهولة في محاور كراماتورسك، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك أربعة هوائيات اتصال، وخمسة أنظمة روبوتية أرضية، و18 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، و11 مركز قيادة، وسبعة هوائيات طائرات مسيرة معادية".وصرح دميتري ميسكوف، المسؤول في المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشرق"، بأنه تم تدمير 13 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة رباعية الدفع، وموقعين لإمداد الذخيرة، وسبع محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك في منطقة مسؤولية هذه المجموعة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يسقط 94 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251217/صواريخ-يارس-العابرة-للقارات-تنفذ-مناورات-في-سيبيريا--الدفاع-الروسية-1108259059.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر 18 حصنا لقوات كييف على عدة محاور
دمرت مجموعة قوات "الجنوب" الروسية 18 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، على محاور كراماتورسك، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، وفقا لما ذكره فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي للمجموعة.
وأضاف أستافييف: "دمرت قوات الأنظمة غير المأهولة في محاور كراماتورسك، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك أربعة هوائيات اتصال، وخمسة أنظمة روبوتية أرضية، و18 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، و11 مركز قيادة، وسبعة هوائيات طائرات مسيرة معادية".
وصرح دميتري ميسكوف، المسؤول في المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشرق"، بأنه تم تدمير 13 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة رباعية الدفع، وموقعين لإمداد الذخيرة، وسبع محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك في منطقة مسؤولية هذه المجموعة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.