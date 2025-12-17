عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر 18 حصنا لقوات كييف على عدة محاور
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر 18 حصنا لقوات كييف على عدة محاور
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر 18 حصنا لقوات كييف على عدة محاور
05:49 GMT 17.12.2025

دمرت مجموعة قوات "الجنوب" الروسية 18 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، على محاور كراماتورسك، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، وفقا لما ذكره فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي للمجموعة.
وأضاف أستافييف: "دمرت قوات الأنظمة غير المأهولة في محاور كراماتورسك، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك أربعة هوائيات اتصال، وخمسة أنظمة روبوتية أرضية، و18 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، و11 مركز قيادة، وسبعة هوائيات طائرات مسيرة معادية".
وصرح دميتري ميسكوف، المسؤول في المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشرق"، بأنه تم تدمير 13 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة رباعية الدفع، وموقعين لإمداد الذخيرة، وسبع محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك في منطقة مسؤولية هذه المجموعة.
صواريخ يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
صواريخ "يارس" العابرة للقارات تنفذ مناورات في سيبيريا- الدفاع الروسية
05:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 94 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا- وزارة الدفاع
