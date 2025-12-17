https://sarabic.ae/20251217/بث-مباشر-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يشارك-في-اجتماع-موسع-لمجلس-وزارة-الدفاع-الروسية-1108265817.html
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية، أن عام 2025، يمثل مرحلة هامة في إنجاز القوات الروسية مهام العملية...
وقال بوتين خلال الاجتماع: "يمثل العام المنصرم مرحلة هامة في إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة".ويلقي بوتين كلمتي الافتتاح والختام، كما يشارك وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف في الاجتماع.بوتين يستعرض منجزات الجيش الروسي في 2025وأكد بوتين أن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية على امتداد خط الجبهة بأكمله.وأعلن بوتين أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.وأعلن بوتين أن القوات الروسية تُكثف هجومها في مناطق ذات أهمية استراتيجية.بوتين يؤكد أن أراضي روسيا التاريخية ستسترد سلما أو حرباوأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.وأكد بوتين: "ستتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة حتمًا".وصرح بوتين، بأن نظام كييف يحظى بدعم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).وقال بوتين: "أيها الأعضاء الكرام في الهيئة. نعلم أن وراء نظام كييف، إمكانات الدول الأعضاء في أكبر كتلة عسكرية سياسية في العالم - حلف الناتو".وأشار بوتين، إلى أن دول الناتو تعزز قواتها الهجومية وتطور وتنشر أنواع جديدة من الأسلحة بما في ذلك في الفضاء الخارجي.وأكد بوتين أن"قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار".وأعرب بوتين عن فخره بالمقاتلين الروس: "نحن فخورون بالأعمال البطولية لجنودنا وضباطنا الذين يقاتلون على خطوط المواجهة، وبكل من يدافع عن روسيا وأمن مواطنينا".بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي
10:57 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 11:54 GMT 17.12.2025)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية، أن عام 2025، يمثل مرحلة هامة في إنجاز القوات الروسية مهام العملية العسكرية الخاصة، التي حررت 300 بلدة، وأكد أن الجيش الروسي انتصر ويمسك بزمام المبادرة الاستراتيجية.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "يمثل العام المنصرم مرحلة هامة في إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة".
ويلقي بوتين كلمتي الافتتاح والختام، كما يشارك وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف في الاجتماع.
بوتين يستعرض منجزات الجيش الروسي في 2025
وأكد بوتين أن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية على امتداد خط الجبهة بأكمله.
وقال بوتين: لقد انتصر الجيش الروسي ويحتفظ بزمام المبادرة الاستراتيجية على امتداد خط الجبهة بأكمله.
وأعلن بوتين أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.
وقال الرئيس الروسي: تم تحرير أكثر من 300 بلدة هذا العام، بما في ذلك مدن رئيسية حولها العدو إلى معاقل محصنة، مزودة بتحصينات دائمة.
وأعلن بوتين أن القوات الروسية تُكثف هجومها في مناطق ذات أهمية استراتيجية.
وقال بوتين: إن المواقع التي سيطرنا عليها، والجسور التي أنشأناها في الأشهر الأخيرة، وبالطبع الخبرة التكتيكية والعملياتية الفريدة التي اكتسبناها في القتال من خلال اختراق دفاعات العدو العميقة، تُتيح لنا زيادة وتيرة هجومنا في مناطق ذات أهمية استراتيجية.
بوتين يؤكد أن أراضي روسيا التاريخية ستسترد سلما أو حربا
وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.
وقال بوتين: إذا رفض الجانب الآخر ورعاته الأجانب التحدث بشكل أساسي، فإن روسيا ستحقق تحرير أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.
وأكد بوتين: "ستتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة حتمًا".
وصرح بوتين، بأن نظام كييف يحظى بدعم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال بوتين: "أيها الأعضاء الكرام في الهيئة. نعلم أن وراء نظام كييف، إمكانات الدول الأعضاء في أكبر كتلة عسكرية سياسية في العالم - حلف الناتو".
وأكد بوتين: في أوروبا، يتم زرع في أذهان الناس مخاوف من صدام حتمي مع روسيا، ويقال لهم إنهم بحاجة للاستعداد لحرب كبرى... لقد قلتها مرارا وتكرارا، هذا كذب، إنه محض هراء.
وأشار بوتين، إلى أن دول الناتو تعزز قواتها الهجومية وتطور وتنشر أنواع جديدة من الأسلحة بما في ذلك في الفضاء الخارجي.
وقال بوتين: تعمل دول الناتو بنشاط على بناء وتحديث قواتها الهجومية، وإنشاء ونشر أنواع جديدة من الأسلحة، بما في ذلك في الفضاء الخارجي.
وأكد بوتين أن"قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار".
وأعرب بوتين عن فخره بالمقاتلين الروس: "نحن فخورون بالأعمال البطولية لجنودنا وضباطنا الذين يقاتلون على خطوط المواجهة، وبكل من يدافع عن روسيا وأمن مواطنينا".