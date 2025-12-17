عربي
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/بث-مباشر-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يشارك-في-اجتماع-موسع-لمجلس-وزارة-الدفاع-الروسية-1108265817.html
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية، أن عام 2025، يمثل مرحلة هامة في إنجاز القوات الروسية مهام العملية... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T10:57+0000
2025-12-17T11:54+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108265653_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_7aed9a22300c62aafc69c80f2353b92a.jpg
وقال بوتين خلال الاجتماع: "يمثل العام المنصرم مرحلة هامة في إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة".ويلقي بوتين كلمتي الافتتاح والختام، كما يشارك وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف في الاجتماع.بوتين يستعرض منجزات الجيش الروسي في 2025وأكد بوتين أن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية على امتداد خط الجبهة بأكمله.وأعلن بوتين أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.وأعلن بوتين أن القوات الروسية تُكثف هجومها في مناطق ذات أهمية استراتيجية.بوتين يؤكد أن أراضي روسيا التاريخية ستسترد سلما أو حرباوأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.وأكد بوتين: "ستتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة حتمًا".وصرح بوتين، بأن نظام كييف يحظى بدعم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).وقال بوتين: "أيها الأعضاء الكرام في الهيئة. نعلم أن وراء نظام كييف، إمكانات الدول الأعضاء في أكبر كتلة عسكرية سياسية في العالم - حلف الناتو".وأشار بوتين، إلى أن دول الناتو تعزز قواتها الهجومية وتطور وتنشر أنواع جديدة من الأسلحة بما في ذلك في الفضاء الخارجي.وأكد بوتين أن"قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار".وأعرب بوتين عن فخره بالمقاتلين الروس: "نحن فخورون بالأعمال البطولية لجنودنا وضباطنا الذين يقاتلون على خطوط المواجهة، وبكل من يدافع عن روسيا وأمن مواطنينا".بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي
https://sarabic.ae/20251211/بوتين-إنشاء-منطقة-أمنية-في-المناطق-الحدودية-لأوكرانيا-يسير-وفقا-للخطة-الموضوعة-1108061787.html
https://sarabic.ae/20251217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غيراسيموفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1108262027.html
https://sarabic.ae/20251217/بيلاؤوسوف-قوات-الناتو-تكثف-استعداداتها-لمواجهة-مع-روسيا--عاجل-1108266108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
2025-12-17T10:57+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108265653_0:0:719:539_1920x0_80_0_0_6bafa82c3edcb8ff941d0b66561681ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم

بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات

10:57 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 11:54 GMT 17.12.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية، أن عام 2025، يمثل مرحلة هامة في إنجاز القوات الروسية مهام العملية العسكرية الخاصة، التي حررت 300 بلدة، وأكد أن الجيش الروسي انتصر ويمسك بزمام المبادرة الاستراتيجية.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "يمثل العام المنصرم مرحلة هامة في إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة".
ويلقي بوتين كلمتي الافتتاح والختام، كما يشارك وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف في الاجتماع.

بوتين يستعرض منجزات الجيش الروسي في 2025

وأكد بوتين أن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية على امتداد خط الجبهة بأكمله.
وقال بوتين: لقد انتصر الجيش الروسي ويحتفظ بزمام المبادرة الاستراتيجية على امتداد خط الجبهة بأكمله.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقا للخطة الموضوعة
11 ديسمبر, 17:37 GMT
وأعلن بوتين أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.

وقال الرئيس الروسي: تم تحرير أكثر من 300 بلدة هذا العام، بما في ذلك مدن رئيسية حولها العدو إلى معاقل محصنة، مزودة بتحصينات دائمة.

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
09:17 GMT
وأعلن بوتين أن القوات الروسية تُكثف هجومها في مناطق ذات أهمية استراتيجية.
وقال بوتين: إن المواقع التي سيطرنا عليها، والجسور التي أنشأناها في الأشهر الأخيرة، وبالطبع الخبرة التكتيكية والعملياتية الفريدة التي اكتسبناها في القتال من خلال اختراق دفاعات العدو العميقة، تُتيح لنا زيادة وتيرة هجومنا في مناطق ذات أهمية استراتيجية.

بوتين يؤكد أن أراضي روسيا التاريخية ستسترد سلما أو حربا

وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.

وقال بوتين: إذا رفض الجانب الآخر ورعاته الأجانب التحدث بشكل أساسي، فإن روسيا ستحقق تحرير أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.

وأكد بوتين: "ستتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة حتمًا".
وصرح بوتين، بأن نظام كييف يحظى بدعم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال بوتين: "أيها الأعضاء الكرام في الهيئة. نعلم أن وراء نظام كييف، إمكانات الدول الأعضاء في أكبر كتلة عسكرية سياسية في العالم - حلف الناتو".
وأكد بوتين: في أوروبا، يتم زرع في أذهان الناس مخاوف من صدام حتمي مع روسيا، ويقال لهم إنهم بحاجة للاستعداد لحرب كبرى... لقد قلتها مرارا وتكرارا، هذا كذب، إنه محض هراء.
وأشار بوتين، إلى أن دول الناتو تعزز قواتها الهجومية وتطور وتنشر أنواع جديدة من الأسلحة بما في ذلك في الفضاء الخارجي.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: قوات الناتو تكثف استعداداتها لمواجهة مع روسيا- عاجل
11:23 GMT
وقال بوتين: تعمل دول الناتو بنشاط على بناء وتحديث قواتها الهجومية، وإنشاء ونشر أنواع جديدة من الأسلحة، بما في ذلك في الفضاء الخارجي.
وأكد بوتين أن"قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار".
وأعرب بوتين عن فخره بالمقاتلين الروس: "نحن فخورون بالأعمال البطولية لجنودنا وضباطنا الذين يقاتلون على خطوط المواجهة، وبكل من يدافع عن روسيا وأمن مواطنينا".
بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала