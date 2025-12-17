https://sarabic.ae/20251217/بث-مباشر-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يشارك-في-اجتماع-موسع-لمجلس-وزارة-الدفاع-الروسية-1108265817.html

بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية، أن عام 2025، يمثل مرحلة هامة في إنجاز القوات الروسية مهام العملية... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-17T10:57+0000

2025-12-17T10:57+0000

2025-12-17T11:54+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108265653_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_7aed9a22300c62aafc69c80f2353b92a.jpg

وقال بوتين خلال الاجتماع: "يمثل العام المنصرم مرحلة هامة في إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة".ويلقي بوتين كلمتي الافتتاح والختام، كما يشارك وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف في الاجتماع.بوتين يستعرض منجزات الجيش الروسي في 2025وأكد بوتين أن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية على امتداد خط الجبهة بأكمله.وأعلن بوتين أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.وأعلن بوتين أن القوات الروسية تُكثف هجومها في مناطق ذات أهمية استراتيجية.بوتين يؤكد أن أراضي روسيا التاريخية ستسترد سلما أو حرباوأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.وأكد بوتين: "ستتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة حتمًا".وصرح بوتين، بأن نظام كييف يحظى بدعم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).وقال بوتين: "أيها الأعضاء الكرام في الهيئة. نعلم أن وراء نظام كييف، إمكانات الدول الأعضاء في أكبر كتلة عسكرية سياسية في العالم - حلف الناتو".وأشار بوتين، إلى أن دول الناتو تعزز قواتها الهجومية وتطور وتنشر أنواع جديدة من الأسلحة بما في ذلك في الفضاء الخارجي.وأكد بوتين أن"قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار".وأعرب بوتين عن فخره بالمقاتلين الروس: "نحن فخورون بالأعمال البطولية لجنودنا وضباطنا الذين يقاتلون على خطوط المواجهة، وبكل من يدافع عن روسيا وأمن مواطنينا".بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي

