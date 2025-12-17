بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية نهاية العام الحالي- عاجل

عربي
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251217/بوتين-صاروخ-أوريشنيك-الفرط-صوتي-سيدخل-الخدمة-القتالية-نهاية-العام-الحالي--عاجل-1108266940.html
بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية نهاية العام الحالي- عاجل
بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية نهاية العام الحالي- عاجل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى فرط الصوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي. 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T11:47+0000
2025-12-17T12:06+0000
رصد عسكري
فلاديمير بوتين
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399256_0:0:2133:1200_1920x0_80_0_0_7fbeec80e268b38bd61d01d01afd2a7c.jpg
وأردف بوتين، في كلمة ألقاها بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".وأكد بوتين أن قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن البحرية الروسية تسلمت هذا العام عددا من الغواصات الجديدة، بما فيها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز بوجارسكي"، و19 سفينة حربية.وأعلن بوتين، أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
https://sarabic.ae/20251217/بيلاؤوسوف-قوات-الناتو-تكثف-استعداداتها-لمواجهة-مع-روسيا--عاجل-1108266108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399256_373:0:2013:1230_1920x0_80_0_0_0ce9a15bfebec68ec041b2c8893c1bf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, فلاديمير بوتين, روسيا
رصد عسكري, فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية نهاية العام الحالي- عاجل

11:47 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 17.12.2025)
© Photo / Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Photo / Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى فرط الصوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي.
وأردف بوتين، في كلمة ألقاها بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.
وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".

ونوه بوتين، إلى أن تعزيز القوات النووية الاستراتيجية يعتبر أولوية لروسيا، فهي عنصر أساسي في الردع.

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: قوات الناتو تكثف استعداداتها لمواجهة مع روسيا- عاجل
11:23 GMT
وأكد بوتين أن قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن البحرية الروسية تسلمت هذا العام عددا من الغواصات الجديدة، بما فيها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز بوجارسكي"، و19 سفينة حربية.
وأعلن بوتين، أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.

وقال الرئيس الروسي: تم تحرير أكثر من 300 بلدة هذا العام، بما في ذلك مدن رئيسية حولها العدو إلى معاقل محصنة، مزودة بتحصينات دائمة.

وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала