بوتين: صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي سيدخل الخدمة القتالية نهاية العام الحالي- عاجل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى فرط الصوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي. 17.12.2025, سبوتنيك عربي
رصد عسكري
فلاديمير بوتين
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399256_0:0:2133:1200_1920x0_80_0_0_7fbeec80e268b38bd61d01d01afd2a7c.jpg
وأردف بوتين، في كلمة ألقاها بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".وأكد بوتين أن قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن البحرية الروسية تسلمت هذا العام عددا من الغواصات الجديدة، بما فيها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز بوجارسكي"، و19 سفينة حربية.وأعلن بوتين، أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
وأردف بوتين، في كلمة ألقاها بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.
وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".
ونوه بوتين، إلى أن تعزيز القوات النووية الاستراتيجية يعتبر أولوية لروسيا، فهي عنصر أساسي في الردع.
وأكد بوتين أن قدرات الجيش الروسي تتطور باستمرار، مشيرا إلى أن البحرية الروسية تسلمت هذا العام عددا من الغواصات الجديدة، بما فيها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز بوجارسكي"، و19 سفينة حربية.
وأعلن بوتين، أن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 300 بلدة هذا العام.
وقال الرئيس الروسي: تم تحرير أكثر من 300 بلدة هذا العام، بما في ذلك مدن رئيسية حولها العدو إلى معاقل محصنة، مزودة بتحصينات دائمة.
وأعلن بوتين أنه في حال رفضت كييف الحوار، فإن روسيا ستحرر أراضيها التاريخية بالوسائل العسكرية.