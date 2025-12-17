https://sarabic.ae/20251217/ترامب-يثني-على-مهارات-مبعوثه-ويتكوف-رغم-أنه-لم-يكن-يعرف-شيئا-عن-روسيا-1108258345.html

ترامب يثني على مهارات مبعوثه ويتكوف رغم أنه "لم يكن يعرف شيئا عن روسيا"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، رغم أنه لم يكن يعرف شيئا عن روسيا في السابق، يمتلك أفضل الصفات التي تؤهله ليكون... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن "ستيف مبرم عظيم للصفقات، لكنني لاحظت شيئا واحدا فيه، وهو أنه يمتلك شخصية استثنائية، كان يعمل في مجال العقارات في نيويورك، كان يعرف اليسير عن الأنهار وحدود الأراضي في روسيا وفي الأماكن المختلفة التي يعمل عليها الآن، لم يكن يعرف شيئا عن ذلك".وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين كلا من ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وارتبطت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا بمناقشة خطة السلام حول أوكرانيا.وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن اللقاء ساعد موسكو وواشنطن على "اتخاذ خطوة نحو فهم أفضل لمواقف بعضهما البعض".وأعلن ويتكوف، يوم الاثنين الماضي، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

