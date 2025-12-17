ترامب يثني على مهارات مبعوثه ويتكوف رغم أنه "لم يكن يعرف شيئا عن روسيا"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يثني على مهارات مبعوثه ويتكوف رغم أنه "لم يكن يعرف شيئا عن روسيا"
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، رغم أنه لم يكن يعرف شيئا عن روسيا في السابق، يمتلك أفضل الصفات التي تؤهله ليكون... 17.12.2025
2025-12-17T04:29+0000
2025-12-17T04:29+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن "ستيف مبرم عظيم للصفقات، لكنني لاحظت شيئا واحدا فيه، وهو أنه يمتلك شخصية استثنائية، كان يعمل في مجال العقارات في نيويورك، كان يعرف اليسير عن الأنهار وحدود الأراضي في روسيا وفي الأماكن المختلفة التي يعمل عليها الآن، لم يكن يعرف شيئا عن ذلك".وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين كلا من ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وارتبطت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا بمناقشة خطة السلام حول أوكرانيا.وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن اللقاء ساعد موسكو وواشنطن على "اتخاذ خطوة نحو فهم أفضل لمواقف بعضهما البعض".وأعلن ويتكوف، يوم الاثنين الماضي، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، رغم أنه لم يكن يعرف شيئا عن روسيا في السابق، يمتلك أفضل الصفات التي تؤهله ليكون مفاوضا لحل النزاع في أوكرانيا.
وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن "ستيف مبرم عظيم للصفقات، لكنني لاحظت شيئا واحدا فيه، وهو أنه يمتلك شخصية استثنائية، كان يعمل في مجال العقارات في نيويورك، كان يعرف اليسير عن الأنهار وحدود الأراضي في روسيا وفي الأماكن المختلفة التي يعمل عليها الآن، لم يكن يعرف شيئا عن ذلك".
وأضاف: لدي أشخاص آخرون، وهم أيضا صناع صفقات ممتازون، لكنك تضطر معهم إلى الدخول في حرب عالمية ثالثة قبل إتمام أي صفقة.
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق
8 ديسمبر, 10:28 GMT
وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين كلا من ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وارتبطت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا بمناقشة خطة السلام حول أوكرانيا.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن اللقاء ساعد موسكو وواشنطن على "اتخاذ خطوة نحو فهم أفضل لمواقف بعضهما البعض".
وأعلن ويتكوف، يوم الاثنين الماضي، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
