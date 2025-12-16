https://sarabic.ae/20251216/زيلينسكي-لا-تقدم-حتى-الآن-في-المباحثات-مع-واشنطن-بشأن-القضايا-الإقليمية-1108206121.html

زيلينسكي: لا تقدم حتى الآن في المباحثات مع واشنطن بشأن القضايا الإقليمية

زيلينسكي: لا تقدم حتى الآن في المباحثات مع واشنطن بشأن القضايا الإقليمية

سبوتنيك عربي

صرح فلاديمير زيلينسكي، بأنه "لم يتم حتى الآن" التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، حول القضايا الإقليمية في إطار الجهود الرامية لتسوية النزاع الأوكراني. 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T04:38+0000

2025-12-16T04:38+0000

2025-12-16T04:51+0000

زيلينسكي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي، أن "ممثلي أوكرانيا يواصلون الحوار مع نظرائهم الأمريكيين"، مشيرًا إلى أن "الوفد الأوكراني يعمل على مدار الساعة لتحقيق نتائج".على النقيض، أقر زيلينسكي بأن بعض الملفات ما تزال معقدة، و"على رأسها ملف الأراضي"، مؤكدًا "وجود تباين في المواقف بين الجانبين".وكانت العاصمة الألمانية برلين، استضافت في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جولة مفاوضات استمرت 5 ساعات، لبحث خطة سلام من 20 نقطة، بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وزيلينسكي، تلتها جولة ثانية يوم أمس الاثنين.وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن "أوكرانيا رفضت مقترحًا يقضي بإنشاء منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح في إقليم دونباس".وتأتي هذه التطورات في ظل ترويج الولايات المتحدة، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لـ"خطة سلام" جديدة بشأن أوكرانيا، حيث استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثاني من ديسمبر الجاري، المبعوثين الأمريكيين في الكرملين، لمناقشة تفاصيل الخطة، التي جرى تقسيمها إلى محاور عدة لبحثها بشكل منفصل.

https://sarabic.ae/20251215/إعلام-زيلينسكي-يتظاهر-بالاستعداد-للانتخابات-بنية-خداع-ترامب-1108177428.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زيلينسكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية