زيلينسكي: لا تقدم حتى الآن في المباحثات مع واشنطن بشأن القضايا الإقليمية
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأنه "لم يتم حتى الآن" التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، حول القضايا الإقليمية في إطار الجهود الرامية لتسوية النزاع الأوكراني.
وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي، أن "ممثلي أوكرانيا يواصلون الحوار مع نظرائهم الأمريكيين"، مشيرًا إلى أن "الوفد الأوكراني يعمل على مدار الساعة لتحقيق نتائج".
على النقيض، أقر زيلينسكي بأن بعض الملفات ما تزال معقدة، و"على رأسها ملف الأراضي"، مؤكدًا "وجود تباين في المواقف بين الجانبين".
وكانت العاصمة الألمانية برلين، استضافت في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جولة مفاوضات استمرت 5 ساعات، لبحث خطة سلام من 20 نقطة، بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وزيلينسكي، تلتها جولة ثانية يوم أمس الاثنين.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
إعلام: زيلينسكي يتظاهر بالاستعداد للانتخابات بنية خداع ترامب
أمس, 11:36 GMT
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن "أوكرانيا رفضت مقترحًا يقضي بإنشاء منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح في إقليم دونباس".
وتأتي هذه التطورات في ظل ترويج الولايات المتحدة، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لـ"خطة سلام" جديدة بشأن أوكرانيا، حيث استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثاني من ديسمبر الجاري، المبعوثين الأمريكيين في الكرملين، لمناقشة تفاصيل الخطة، التي جرى تقسيمها إلى محاور عدة لبحثها بشكل منفصل.
