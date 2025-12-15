https://sarabic.ae/20251215/إعلام-زيلينسكي-يتظاهر-بالاستعداد-للانتخابات-بنية-خداع-ترامب-1108177428.html
إعلام: زيلينسكي يتظاهر بالاستعداد للانتخابات بنية خداع ترامب
ذكرت وسائل إعلامية أن فلاديمير زيلينسكي، يتظاهر بالاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر مطلعة أن "هذه المبادرة بحد ذاتها لا علاقة لها بأي خطط لإجراء هذه الانتخابات، وإنما هي مجرد رد فعل على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بأنه لم تُجرَ أي انتخابات في أوكرانيا، منذ فترة طويلة".يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة "حالة الحرب والتعبئة العامة"، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة"، على حد زعمه. وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف ترامب، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأشار إلى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.
إعلام: زيلينسكي يتظاهر بالاستعداد للانتخابات بنية خداع ترامب
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر مطلعة أن "هذه المبادرة بحد ذاتها لا علاقة لها بأي خطط لإجراء هذه الانتخابات، وإنما هي مجرد رد فعل على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بأنه لم تُجرَ أي انتخابات في أوكرانيا، منذ فترة طويلة
".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة "حالة الحرب والتعبئة العامة"، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة"، على حد زعمه. وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف ترامب، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأشار إلى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.