إعلام: زيلينسكي يتظاهر بالاستعداد للانتخابات بنية خداع ترامب

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: زيلينسكي يتظاهر بالاستعداد للانتخابات بنية خداع ترامب
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية أن فلاديمير زيلينسكي، يتظاهر بالاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 15.12.2025
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر مطلعة أن "هذه المبادرة بحد ذاتها لا علاقة لها بأي خطط لإجراء هذه الانتخابات، وإنما هي مجرد رد فعل على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بأنه لم تُجرَ أي انتخابات في أوكرانيا، منذ فترة طويلة".يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة "حالة الحرب والتعبئة العامة"، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة"، على حد زعمه. وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف ترامب، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأشار إلى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.
إعلام: زيلينسكي يتظاهر بالاستعداد للانتخابات بنية خداع ترامب

ذكرت وسائل إعلامية أن فلاديمير زيلينسكي، يتظاهر بالاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر مطلعة أن "هذه المبادرة بحد ذاتها لا علاقة لها بأي خطط لإجراء هذه الانتخابات، وإنما هي مجرد رد فعل على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بأنه لم تُجرَ أي انتخابات في أوكرانيا، منذ فترة طويلة".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
خبير: انقلاب محتمل ضد زيلينسكي تحت قيادة غربية
04:43 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة "حالة الحرب والتعبئة العامة"، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة"، على حد زعمه. وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف ترامب، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأشار إلى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.
