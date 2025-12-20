https://sarabic.ae/20251220/دميترييف-يتوجه-إلى-ميامي-لإجراء-محادثات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1108365811.html
دميترييف يتوجه إلى ميامي لإجراء محادثات بشأن التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه في طريقه إلى مدينة ميامي بولاية... 20.12.2025
2025-12-20T06:51+0000
2025-12-20T06:51+0000
2025-12-20T06:51+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107319757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6bded1bb720cd17781bc25c5cf4163a.jpg
https://sarabic.ae/20251219/روبيو-الولايات-المتحدة-واثقة-أنها-وحدها-قادرة-على-التفاوض-مع-أطراف-النزاع-في-أوكرانيا-1108355795.html
أعلن كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه في طريقه إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.
وكتب ديميترييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في طريقي إلى ميامي. بينما يبذل دعاة الحرب قصارى جهدهم لتقويض خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا، تذكرت هذا الفيديو من رحلتي السابقة، الضوء يخترق غيوم العاصفة".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، سيجري محادثات في ميامي، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن ترامب نيته السفر إلى فلوريدا وسط عقد محادثات متوقعة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، إنه "لن يكون هناك اتفاق سلام لأوكرانيا دون موافقة روسيا، لكن موافقة كييف مطلوبة أيضًا".
وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أنه "قبل تنظيم جولة جديدة من المفاوضات، من الضروري مراجعة نتائج الاتصالات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا"، وأكد أن "الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة الأوروبيين لا تبشر بالخير بالنسبة لروسيا".