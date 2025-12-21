https://sarabic.ae/20251221/إعلام-فرنسا-تعتزم-تحديد-صيغة-لاستئناف-الحوار-مع-روسيا-خلال-أيام-1108422558.html
إعلام: فرنسا تعتزم تحديد صيغة لاستئناف الحوار مع روسيا خلال أيام
وفي يوم الجمعة الماضي، علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على تصريحات ماكرون في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قائلاً إن روسيا منفتحة دائماً على الحوار.وكانت آخر مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي في يوليو/تموز من هذا العام، حيث ناقشا الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط. وكانت في نفس الوقت أول مكالمة هاتفية بينهما منذ نحو ثلاث سنوات. وقد انقطعت سلسلة المكالمات الهاتفية بين الزعيمين بعد أن انتهك ماكرون سرية المكالمة ودعا صحفيين للمشاركة فيها. وكما أشار الرئيس الروسي، فإن نظيره الفرنسي لم يبلغه مسبقًا بوجود غرباء يشاركون في المكالمة.
أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مكتب الرئيس الفرنسي، أن قصر الإليزيه سيدرس إمكانية عقد حوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأيام المقبلة.
ونقلت وكالة فرنسية عن متحدث باسم قصر الإليزيه قوله: "إن موافقة الكرملين العلنية على هذه الخطوة أمر جيد. وسنحدد خلال الأيام المقبلة الطريقة الأمثل لإجراء الحوار".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأن الوقت قد حان لأوروبا لاستئناف الحوار مع روسيا. وأكد أن الصيغة الحالية للمفاوضات بشأن أوكرانيا، حيث يناقش المفاوضون الأمريكيون شروط التسوية مع روسيا دون مشاركة الأوروبيين، "ليست مثالية".
وفي يوم الجمعة الماضي، علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على تصريحات ماكرون في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قائلاً إن روسيا منفتحة دائماً على الحوار.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي أكد مرارا وتكرارا أنه منفتح دائما على التواصل، "ولكن بشرط أن يكون المتصلون أشخاصا مهذبين يتمتعون ببعض اللياقة الأساسية".
وكانت آخر مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي في يوليو/تموز من هذا العام، حيث ناقشا الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط. وكانت في نفس الوقت أول مكالمة هاتفية بينهما منذ نحو ثلاث سنوات. وقد انقطعت سلسلة المكالمات الهاتفية بين الزعيمين بعد أن انتهك ماكرون سرية المكالمة ودعا صحفيين للمشاركة فيها. وكما أشار الرئيس الروسي، فإن نظيره الفرنسي لم يبلغه مسبقًا بوجود غرباء يشاركون في المكالمة.